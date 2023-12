Englands bedste kvindelige fodboldrækker vil have mere selvbestemmelse og udnytte den stigende popularitet.

De to bedste kvindelige fodboldrækker i England er blevet enige om at bryde ud af Det Engelske Fodboldforbund (FA) og etablere deres egen organisation.

Det er rækkernes 24 klubber enstemmigt kommet frem til, lød det tirsdag i en pressemeddelelse fra parterne.

Hidtil har FA ejet de to divisioner, henholdsvis Women's Super League (WSL) og Women's Championship.

Men nu stabler klubberne deres egen organisation i stil med mændenes turneringsstruktur på banen.

Som i Premier League vil ejerskabet af den nye organisation, der har fået det midlertidige navn NewCo, blive ligeligt fordelt mellem alle klubberne.

NewCo står for "new company" - på dansk "nyt selskab".

Restruktureringen ses som afgørende for at kapitalisere på den stigende popularitet, som kvindefodbolden har oplevet i de seneste år.

Den tidligere direktør i sportsmodevirksomheden Nike og investeringsbanken Citigroup Nikki Doucet er blevet udpeget som chef for NewCo.

Den nye struktur ventes at være klar forud for 2024/25-sæsonen.

Sue Campbell, der er direktør for kvindefodbold i FA, siger i pressemeddelelsen, at sporten aldrig har stået stærkere.

- Det her er et historisk øjeblik for professionel kvindefodbold i landet, og det er et skridt, der vil udvikle vores klubber og spillere endnu mere både uden for og på banen.

FA har haft ansvaret for driften af WSL og Championship, siden rækkerne blev stiftet i henholdsvis 2010 og 2014.

WSL blev en professionel division i 2018. Siden da har FA ifølge mediet The Athletic indikeret, at man ville afsøge mulighederne for ikke længere at stå med det fulde ansvar for turneringen.

Den endelige aftale er før blevet mødt med modstand fra klubberne i Championship, der ikke mente, de fik nok indflydelse på driften af ligaen.

Det lykkedes dog at få klubberne med om bord ved en aftale om at dele ligaernes indtægter, så Championship får 25 procent af turneringernes samlede omsætning fra blandt andet tv-rettigheder.

Til sammenligning menes Premier League ifølge The Athletic at give 15 procent af sine samlede indtægter til de 72 klubber i Englands anden-, tredje- og fjerdedivision.

