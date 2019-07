Hun er fodbolddommer. Og for en uge siden gik hun godt og grundigt viralt efter en sjov lille episode.

Men lige nu er hun mest af alt bare sur over et lidt for frækt tilbud. Så lad os starte fra en ende af. Med den brasilianske sportsjournalist og fodbolddommer Fernanda Colombo.

Hun blev for en uges tid siden et velkendt ansigt, da hun som dommer i den ecuadorianske stjernekamp Liga de Las Estrellas kaldte fodboldspilleren Kitu Diaz hen til sig.

Han troede, at han skulle have et kort, og Fernanda Colomba tog da også hånden ned i lommen. Men kun for at trække en klud op og tørre sig på panden.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30. juni 2019

Det var den video, der gik viralt, da den italienske journalist Tancredi Palmeri delte den med sine 180.000 følgere på Twitter.

Folk var vilde med den brasilianske dommer, men nogle var også lige lidt for vilde med hende. For pludselig landede der et tilbud i Fernanda Colombas e-mail-indbakke.

Det var fra en person, der tilbød Colomba et job i et escortbureau.

Og det fik altså den brasilianske sportsjournalist til tasterne på telefonen for at dele det noget aparte tilbud med sine Instagram-følgere.

Vis dette opslag på Instagram #fernandacolombo #referee #trolling #brazil #brasil #womanreferee Et opslag delt af Fernanda Colombo (@fernandacolomboreal) den 29. Jun, 2019 kl. 5.57 PDT

»Jeg vil gerne fortælle verden, at jeg bare gerne vil lave, hvad jeg elsker, hvilket betyder at arbejde med fodbold og journalistik. Respekter venligst det,« skrev Colomba med et billede af tilbuddet om at blive escortpige.

Den 30-årige fodbolddommer og sportsjournalist blev tilbudt 7.000 for ‘at møde klienter’, og hvis de 7.000 er brasilianske real, ville der være tale om lidt over 12.000 kroner.

Men tilbuddet var altså ikke i nærheden af at være interessant for Colomba, der ‘følte sig som skrald’, da hun modtog det.

Hun kan heldigvis også fint fortsætte sit arbejde som sportsjournalist, hvilket blandt andet indebærer at skrive klummer for mediet Metropoles.