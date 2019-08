Stephanie Frappart er rolig og afklaret, inden hun onsdag skriver historie og dømmer finalen i Super Cuppen.

Sol og vind skal deles lige i onsdagens Super Cup-finale i fodbold mellem Liverpool og Chelsea, og det skal Stephanie Frappart sørge for.

Den 35-årige fodbolddommer skriver fodboldhistorie, når hun bliver den første kvinde til at fløjte en stor europæisk fodboldfinale for mænd under Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Når finalen mellem de to engelske hold skal afvikles, så er Stephanie Frappart opsat på at vise, at kvindelige dommere er lige så gode som deres mandlige kolleger.

- Vi skal bevise, at vi er lige så gode som mænd både teknisk og fysisk. Vi er ikke bange for at træffe forkerte beslutninger. Vi er klar, siger Frappart på et pressemøde ifølge Reuters.

Dommertrioen til kampen bliver med tre kvinder, da Stephanie Frappart bliver assisteret af franske Manuela Nicolosi og irske Michelle O'Neill som linjedommere.

De tre kvinder dømte også sammen ved VM for kvinder tidligere denne sommer, og de fløjtede blandt andet VM-finalen.

Stephanie Frappart blev ligeledes den første kvindelige dommer i den bedste franske liga for mænd i april, og hun mener ikke, at det er sværere at dømme mandlige fodboldkampe.

- Der er ikke den store forskel, for spillet er det samme, og reglerne er de samme, så jeg vil gøre det samme, som når jeg dømmer kvindekampe, siger Stephanie Frappart.

Finalen er det årlige opgør mellem vinderen af Champions League og vinderen af Europa League i sæsonen forinden.

/ritzau/