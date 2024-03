En af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, Sam Kerr, skal i retten efter at have chikaneret en betjent.

En af de største kvindelige fodboldstjerner var mandag i retten i en sag om blandt andet racisme.

Det drejer sig om den australske Chelsea-angriber Sam Kerr, der er anklaget for at have chikaneret en politibetjent i London 30. januar.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, og Australiens Fodboldforbund bekræfter.

- Football Australia er opmærksom på retssagen, der involverer Sam Kerr i Storbritannien. Af juridiske årsager er vi ikke i stand til at give yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, lyder det i en erklæring fra forbundet.

Kerr er anklaget for at have brugt voldelige og truende ord mod betjenten. Hun skulle desuden have udtrykt sig racistisk.

Ifølge Sky Sports deltog Kerr mandag i et retsmøde via videolink. Her nægtede hun sig skyldig.

Mediet skriver, at hun skal møde i retten i februar næste år. Her er retssagen berammet til fire dage.

Den 30-årige Sam Kerr er anfører for Australiens landshold, hvor hun har scoret 69 mål i 128 kampe.

Siden 2020 har hun scoret på samlebånd for Chelsea.

I kvindernes Ballon d'Or-afstemning blev hun i 2023 nummer to. I både 2021 og 2022 blev hun stemt ind på en tredjeplads.

/ritzau/