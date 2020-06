Lars Søndergaard træner tirsdag med otte hjemsendte landsholdsspillere fra udenlandske klubber.

Flere landsholdsspillere fra udenlandske klubber er hjemsendt på lønkompensation eller beordret på ferie, men derfor holder de stadig fodboldformen en smule ved lige.

Tirsdag gennemføres der to træningspas for otte af Lars Søndergaards landsholdsspillere på banen bag DBU's hovedkvarter i Brøndby. I sidste uge trænede holdet i Kolding, og det er planen, at spillerne mødes en dag om ugen til to træningspas.

Lars Søndergaard omtaler træningerne som "coronatræninger".

- Vi kommer nogle af de spillere, som bare skulle træne individuelt, i møde, så de får lidt hold- eller gruppetræning. Mange af dem er sendt hjem på lønkompensation eller på ferie, og de må ikke træne med andre klubber, men de må gerne træne med landsholdet, hvis de bliver indkaldt.

- Så derfor har jeg haft kommunikation med klubberne, som var åbne for tiltaget, og spillerne virker rigtig glade for at spille fodbold efter den lange pause.

- Det er lidt to fluer med et smæk for os. Spillerne holder sig i gang med fodboldøvelser, og landsholdet har ikke været samlet siden Algarve Cup i marts, så vi får en mulighed for at se spillerne mere an, siger Lars Søndergaard.

Onsdag rådede han over otte udlandsproffer: Stine Larsen, Rikke Sevecke, Cecilie Sandvej (alle FC Fleury), Janni Arnth (Fiorentina), Luna Gevitz (Guingamp), Matilde Lundorf (Brighton), Signe Bruun (PSG) og Amalie Thestrup (AS Roma).

Derudover var målmandstalenterne Emilie Schrøder og Freja Solgaard Sørensen lånt fra henholdsvis B93 og Brøndby til onsdagens træninger.

Lars Søndergaard håber, at coronatræningerne kan give landsholdet nogle få ekstra procenter i efterårets fem afgørende kampe i EM-kvalifikationen.

- Vi kan godt lave nogle små positionelle spil, og vi kan også godt lave nogle opspilsmønstre og arbejde individuelt med spillerne, selv om vi ikke er så mange. Det er væsentligt bedre, end hvis vi ikke havde de her træninger.

- Det er dog svært at sige, hvor meget det her i sidste ende giver holdet. Men vi har tid til at snakke detaljer og spillestil, så den her gruppe af spillere får i hvert fald mere tid til at tænke over de ting.

- Når vi samles næste gang i september, har vi reelt kun tre dage sammen, før vi skal i kamp, siger Lars Søndergaard.

Han forventer, at coronatræningerne som udgangspunkt vil finde sted i minimum de næste tre uger, medmindre spillerne i stor stil vil blive kaldt tilbage til deres udenlandske klubber.

Spillerne fra Gjensidige Kvindeligaen er som udgangspunkt ikke til rådighed, da sæsonen er genoptaget efter coronapausen.

