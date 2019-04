Det kvindelige fodboldlandshold har brugt sine penge og kan først mødes til landsholdssamling torsdag.

Kvindelandsholdet i fodbold møder Frankrig i en testkamp mandag om en uge.

Men først torsdag mødes spillerne på landsholdet for at forberede sig til kampen, som spilles i den franske by Strasbourg.

Årsagen er, at kvindelandsholdet ikke har råd til at mødes før torsdag, skriver DR Sporten.

Pengene er brugt på landsholdsture til Cypern og Algarve, fortæller fodbolddirektøren for Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller.

- Det er Lars beslutning, at holdet skulle til Cypern i januar og Algarve i februar, og hans budget er sluppet op. Det er ikke noget, jeg har bestemt.

- Jeg ville rigtig gerne, at holdet kunne være samlet i hele Fifa-perioden, men sådan er det, når man skal prioritere, hvad der er vigtigst for holdet, og her ved Lars bedst, siger Peter Møller til DR Sporten.

Landsholdet havde ellers råderet over spillerne fra mandag. I stedet må de forberede sig på landsholdssamlingen i deres respektive klubber.

Det ærgrer landstræner Lars Søndergaard, som kalder vurderingen af, hvordan pengene skulle bruges, for "meget svær".

Landsholdsspilleren Sanne Troelsgaard er træt af, at spillerne ikke kan træne sammen i stedet for hver for sig.

- Vi ved godt, at vi ikke kom med til sommerens VM, og netop derfor har vi brug for at være samlet og bygge på, ellers sakker vi endnu mere bagud.

- Jeg forstår ikke valget, for det er ikke særligt professionelt, siger Sanne Troelsgaard.

Foruden Frankrig skal Danmark møde England i en testkamp, før det fra august går løs med kvalifikationen til EM-slutrunden i 2021.

