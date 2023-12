Kvindelandsholdet skal finde sig en ny hjemmebane, da Viborg Kommune ikke ønsker at forlænge aftalen med DBU.

Det danske kvindelandshold i fodbold spillede tirsdag aften på et fyldt Energi Viborg Arena mod Island.

Men fra sommeren 2024 skal landsholdet finde sig et nyt hjem, da Viborg Kommune ikke ønsker at forlænge aftalen med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det siger Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek, til bold.dk.

- Vi har haft kvindelandsholdet i otte år her i Viborg. Det kræver mange ressourcer til så mange kampe i så mange år. Man skal passe på, at markedet ikke bliver mættet, siger Ulrik Wilbek.

Wilbek understreger dog, at det ikke er økonomiske årsager, der er grunden til, at man fremadrettet ikke ønsker at huse kvindelandsholdet.

Han tror dog, at landsholdskvinderne selv synes, at de har været lang nok tid i Viborg.

Ifølge Wilbek er DBU opmærksomme på, at Viborg Kommune ikke vil være at finde blandt mulige hjemmebaner til Kvindelandsholdet næste sommer.

- Vi har ikke ønsket at byde ind, og det har DBU fuld forståelse for. Så der bliver et udbud til sommer uden Viborg Kommune.

Energi Viborg Arena har siden 2015 været kvindelandsholdets hjemmebane.

/ritzau/