Det styrker kvindelandsholdet, når spillerne søger udfordringer i de bedste ligaer, mener spillere og træner.

8 ud af 23 spillere i den kvindelige landsholdstrup spiller i den danske liga.

De sidste 15 spiller i England, Sverige, Italien, Frankrig og Tyskland.

På nær Italien ligger de andre lande i top-5 over højest rangerede ligaer på Uefas liste over europæiske kvindeligaer.

Det glæder landstræner for kvindelandsholdet Lars Søndergaard, der mener, det i sidste ende gavner det danske landshold, at spillerne bliver udfordret på højeste niveau.

- Jeg tror på sigt, at det vil blive rigtig godt, at mange af vores spillere bliver matchet på et højere niveau, siger han.

Alene i år er Nicoline Sørensen, Caroline Møller og Katrine Larsen, der alle er en del af den nuværende landsholdstrup, skiftet fra dansk til henholdsvis engelsk, italiensk, og svensk fodbold.

Nicoline Sørensen har indtil videre spillet to kampe i sin nye klub, Everton, og kan allerede mærke stor forskel fra den danske liga, hvor hun indtil for nylig spillede for Brøndby.

- Absolut. Jeg har også prøvet mig selv lidt af i Sverige før, men der er kæmpe niveauforskel. Tempoet og kvaliteten hos hver spiller er enormt højt.

- Det er også med til at højne mit niveau og mine kvaliteter, hvilket også er det, jeg vil opnå med skiftet, siger hun.

Hun vurderer, at transfers som hendes, er med til at løfte niveauet på landsholdet.

- Det er jo det, vi udvikler os af. At spille mod de allerbedste og være med hvor det virkelig gælder. Jeg tror kun, det er et kæmpe plus for kvindelandsholdet, siger Nicoline Sørensen.

Pernille Harder, der ligesom flere af landsholdskammeraterne er skiftet til den engelske liga denne sommer, er enig.

- Det udvikler en helt vildt meget at komme til udlandet og en ny kultur. Det er ofte en anden måde at spille og tænke fodbold på, end den man er vant til.

- Det, tror jeg, kommer til at give os helt vildt meget, siger den danske landsholdsanfører.

Landsholdet spiller tirsdag mod Malta. Holdet tager dertil med selvtillid efter torsdagens 4-0-sejr over Bosnien-Hercegovina.

/ritzau/