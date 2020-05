Fodboldklubberne i landets bedste kvinderække vil i juni nå ud til et endnu større tv-publikum end vanligt.

Fodbolden i landets bedste fodboldrække på kvindesiden får masser af tv-tid i den kommende måned.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser i en pressemeddelelse, at man har indgået en aftale med Discovery og Sport Live.

Aftalen betyder, at de fem resterende spillerunder i Gjensidige Kvindeliga vil blive livetransmitteret på tv.

- Det er helt fantastisk for klubberne, spillerne, fansene, vores partnere og ikke mindst for den fortsatte udvikling af dansk kvindefodbold, siger Nicolai Kaas Nordstrøm, ligachef for kvindeligaen.

Forud for den igangværende sæson blev ligaen relanceret for på sigt at skabe en fodboldrække bestående af professionelle hold.

En del af planen var inden for fem år at lande en tv-aftale med minimum en kamp, der bliver livetransmitteret på landsdækkende tv.

Fredagens aftale betyder, at fem spillerunder i juni vil blive dækket med livetransmissioner på Eurosport 2 og streamingtjenesten Dplay. Senere vil de blive genudsendt på Sport Live.

Der vil samtidig blive produceret et ugentlig magasin om ligaen.

Kvindeligaen starter op 6. juni efter en længere pause som følge af coronakrisen.

/ritzau/