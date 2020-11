Phil Foden var en lykkelig mand onsdag aften.

Han scorede to mål mod Island, og det var noget, han i den grad havde brug for efter en periode, der bestemt ikke har været nem.

Tiden skal skrues to måneder tilbage. Her var han nemlig udtaget til landsholdet, men han blev sendt hjem. Årsagen var, at han brød corona-reglerne, da han sammen med en holdkammerat fik besøg af to kvindet.

»Det var et af de sværeste øjeblikke i mit liv,« fortalte Phil Foden efter onsdagens Nations League-kamp, hvor han også sendte en stor tak til Gareth Southgate for igen at have ham med på holdet.

20-årige Phil Foden scorede onsdag aften to mål mod Island i Nations League.

»Det er der, du har brug for tillid fra din manager. Gareth havde meget respekt for mig ved at bruge mig og stole på ham. Det betyder alt. Jeg er bare glad for, jeg kunne betale tilbage med to mål og en god kamp,« lød det fra Foden, der scorede Englands sidste to mål i holdets 4-0 sejr i London.

Det var i midten af september, Phil Foden og Mason Greenwood blev taget i at bryde reglerne, da de inviterede to islandske kvinder - 19-årige Lara Clausen og 20-årige Nadia Sif Gunnarsdottir - op på deres hotelværelser, selvom det var i strid med corona-restriktionerne.

Lara Clausen har tidligere fortalt, hvordan hun filmede Phil Foden med bukserne nede for at sende det til en ven. Vennen havde sendt det videre, og siden blev hun kimet ned af journalister.

Billederne kom i adskillige aviser, og da det gik op for den 19-årige islænding, at overnatningen havde kostet Phil Foden pladsen på det engelske landshold, skrev hun til ham for at høre, hvordan han havde det.

Vis dette opslag på Instagram Þessar voru teknar eftir djammið í gær Et opslag delt af L A R A C L A U S E N (@laracclausen) den 19. Jul, 2020 kl. 10.04 PDT

Og der kom bestemt ikke et positivt svar tilbage fra Foden, der ikke var tilfreds med videoen.

»Han var vred. Han sagde 'Hvorfor gjorde du det? Hvorfor tog du de billeder?'. Jeg forsøgte at forklare det, men han sagde bare, at han ikke havde tid til det her. Det var sidste gang, vi havde kontakt,« fortalte hun.

Vrede var der dog intet af onsdag aften hos Phil Foden.

»Jeg var fast besluttet på at kæmpe mig tilbage og gøre mit bedste. Jeg var lidt nervøs, men jeg nød det meget. Mine to første mål for England betyder meget for mig. Jeg kunne ikke stoppe med at smile. Det var en utrolig følelse,« sagde han.