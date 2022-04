1. divisonstopkampen mellem Lyngby og Helsingør havde det hele.

Godt vejr, sæsonrekord på stadion, mål, blod og en masse drama til det sidste.

»Det her var den fedeste 1. divisionskamp, jeg har spillet. Det var top på atmosfære, og det var en super sjov kamp at spille. En super kamp. Du kan mærke det på en anden måde. Der er en fed atmosfære generelt i Lyngby, den skal man mærke,« siger manden, der afgjorde hele affæren, Emil Nielsen.

Angriberen er med sine over 100 kampe i den næstbedste række en mand, der ved, hvad han taler om, når han kategoriserer kampen som den bedste.

Med et mål i ottende tillægsminut sikrede han hjemmeholdet 2-1-sejren foran mere end 5.000 tilskuere i Lyngby og sikrede dermed sit hold tre vigtige point mod en direkte konkurrent til den ene af to oprykningspladser.

Helsingør har tabt pusten fuldstændig, og nederlaget er det femte af slagsen i træk.

»Vi kunne måske godt have scoret en mere. Jeg har selv en chance, hvor Daniel Norouzi kommer flyvende ned fra månen og blokerer mig. Det var irriterende, men jeg scorede til sidst, og vi vandt kampen, så jeg kan ikke tillade mig at være utilfreds,« lyder det fra Emil Nielsen, der altså blev Lyngbys helt i den lange overtid.

Det skyldtes, at Lyngby-målmand Frederik Ibsen i næsten 10 minutter blev behandlet for en flænge i øjenbrynet efter en hård duel med Helsingørs Daniel Norouzi.

»Der kommer en bold, som dumper ned og bliver skærmet af. Jeg kommer først på den, men han strækker foden og rammer mit øjenbryn. Vi forsøgte først at stripse det, men vi måtte sy det på banen,« siger målmanden og tilføjer:

»Det var en hård kamp. Der blev gået til den, som det vel også er forventeligt i sådan et topopgør. At vi trak os sejrrigt ud, det kunne vel ikke være skrevet bedre. Det var en fantastisk kulisse. At man kan være over 5.000 tilskuere til en 1. divisionskamp i Lyngby, det er unikt og fedt at være en del af,« lyder det fra Ibsen, der ikke mener, at modstanderen skulle have haft et rødt kort:

»Det synes jeg ikke, der var. Han forklarede selv, at det var et uheld og ikke var hans intention at ramme mig. Den køber jeg.«

Lyngby topper nu 1. division på en bedre målscore end AC Horsens, mens Helsingør ligger nummer tre med to point efter. Hvidovre blander sig på fjerdepladsen med kun tre point op til førstepladsen.



Der resterer fem runder.