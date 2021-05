Premier League-stjernen Ross Barkley vågnede højst sandsynligt med en grim smag i munden fredag morgen.

Torsdag aften var Aston Villa-spilleren nemlig involveret i noget tumult på en bar midt i London. Og det endte med, at han blev smidt ud af sikkerhedspersonalet.

Den 27-årige englænder havde svært ved at stå på benene, og han skulle have behandlet andre gæster samt personalet dårligt.

Det skriver mediet Mirror.

Ross Barkley skulle have været ligeglad, da sikkerhedspersonalet først bad ham om at forlade baren omkring klokken 21 dansk tid torsdag aften.

Mirror tilføjer således, at han kom tilbage og forstyrrede de andre gæster, der sad stille og roligt ved deres borde.

Øjenvidner siger, at det hele var ved at eskalere, da sikkerhedspersonalet fik fat i Ross Barkley igen. Her blev der råbt og skubbet, men det hele endte uden den helt store dramatik.

Da Premier League-stjernen endelig ville forlade stedet, måtte han gå, da flere taxaer nægtede at samle ham op, fordi han var for fuld.

Stjernen havde drukket heftigt med en kammerat i flere timer, indtil han ikke kunne styre alkoholen længere og modtog det røde kort fra baren. Hverken Aston Villa eller Ross Barkleys selv har kommenteret på den uheldige episode.

Ross Barkley er oprindeligt ejet af Chelsea, men har i denne sæson været udlejet til Aston Villa, hvor han har haft svært ved at spille sig på holdet i den seneste tid.