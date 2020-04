Det virkede en anelse surrealistisk, da Sergio Busquets måtte skille Pep Guardiola og Ståle Solbakken ad i 2010.

I forbindelse med Champions League-opgøret i Parken, der i øvrigt sensationelt endte 1-1, kom FCK-træneren og hans ditto fra FC Barcelona så meget op i det røde felt, at det nær var endt i håndgemæng.

Nu åbner Solbakken op for, hvad der egentlig skete 2. november for knap 10 år siden. Det gør han i et norsk Premier League-program, skriver TV 2 Norge.

Vi spoler lige tiden tilbage til 2010, hvor en helt særlig hændelse fandt sted på Camp Nou i det første opgør mellem de to hold. Den detalje endte med at være afgørende i skænderiet.

Sergio Busquets forsøger at skille Ståle Solbakken og Pep Guardiola ad. Foto: Keld Navntoft

Ved FC Københavns 2-0-nederlag i Spanien piftede Barcelona-keeperen Pinto, da Cesar Santin fik en friløber ned mod cataloniernes mål.

Det fik angriberen til at stoppe op, da han troede, at der var fløjtet offside. Du kan se klippet her.

Efter kampen kritiserede Ståle Solbakken FC Barcelona i forbindelse med hændelsen, og det fik han at mærke ved returkampen i Parken to uger efter.

»Jeg ved med det samme, at der er noget galt, da jeg ankommer på samme tid som Guardiola, som vil give mig hånden. Så fortalte jeg Bård Wiggen (FCK-assistenttræner, red.), at vi har gjort noget rigtigt,« siger Ståle Solbakken.

Men det var først efter kampen, at det hele gik amok. Og eksploderede.

»Vi spiller vores livs kamp, og den ender 1-1. Vores spillere jubler, som har de vundet VM. Jeg takker så Guardiola for kampen, og han siger til mig: 'Now you can go to the fucking UEFA and complain about the match.' Jeg forsøger at forklare ham situationen stille og roligt, men da vi nærmer os spillertunnelen, kan jeg ikke klare mere. Så slog det klik for mig,« fortæller FCK-træneren, der ikke kan huske, hvad han sagde, andet end at det ikke var 'meget pænt'.

Trænerne nåede dog senere at blive gode venner igen.

Knap halvandet år senere var Ståle Solbakken blevet cheftræner i tyske Köln, da FC Barcelona overnattede i byen i forbindelse med et Champions League-opgør mod Bayer Leverkusen.

Her mødte Solbakken og Wiggen Pep Guardiola efter kampen, som Barcelona i øvrigt havde givet dem billetter til.

Guardiola tog den norske trænerduo med i hotellets bar, hvor de tre herrer endte med at diskutere fodbold i fire timer over en taktiktavle, to øl og en Pepsi Max.

»Da klokken blev 03.30, sagde jeg tusind tak, og at jeg ikke ville tage mere af hans tid,« fortæller Ståle Solbakken.

I 2010-2011-sæsonen opnåede FC København sit bedste europæiske resultat nogensinde, da holdet gik videre fra gruppespillet og røg ud i Champions League-ottendedelsfinalen mod storholdet Chelsea.