Jon Dahl Tomasson er en af to kandidater til jobbet som svensk landstræner.

Det skriver Aftonbladet, der mener at vide, at den danske landsholdslegendes modstander er Jens Gustafsson i Pogon Szczecin.

Lige nu forlyder det fra England, at Tomasson er ved at blive løst fra sin kontrakt Blackburn.

Aftonbladet fortæller, at det svenske fodboldforbund er nået så langt som at diskutere løn med de to kandidater, og en af dem vil inden længe blive tilbudt jobbet.

Jon Dahl Tomasson vandt det svenske mesterskab i 2020 og 2021. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Jon Dahl Tomasson vandt det svenske mesterskab i 2020 og 2021. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Lige nu fører danskeren Aftonbladets brugerafstemning om, hvem svenskerne helst vil se som næste mand på landstrænerposten med 63 procent mod 37 procent.

Populariteten skyldtes givetvis, at Tomasson har vist sit værd i Sverige, hvor han gjorde Malmø til mestre.

Feltet var for et par uger siden oppe på fem kandidater, og den tidligere i Brøndby-træner Niels Fredriksen skulle også have været i spil, lyder det fra det svenske.

Hvis Tomasson erstatter den afgående Janne Andersson, bliver han den første udenlandske træner nogensinde for et svensk fodboldlandshold.

En stor opgave for Tomasson, der deler scoringsrekorden på det danske landshold med Poul 'Tist' Nielsen. De har begge scoret 52 gange i rødt og hvidt.