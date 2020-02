»Eriksen er en mester.«

Sådan lyder de store ord fra den tidligere Inter-præsident, Massimo Moratti, som ikke er hvem som helst.

Italieneren stod i spidsen for Milano-klubben i 18 år, og det var blandt andet med ham som boss, at Inter vandt The Treble i den historiske 2009/2010-sæson (Serie A, Coppa Italia og Champions League).

Efter 100 minutter i den blåsorte trøje har Christian Eriksen allerede overbevist ham, forklarer han til Gazzetta dello Sport.

Christian Eriksen har indtil videre medvirket i tre Inter-kampe siden skiftet fra Tottenham. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen har indtil videre medvirket i tre Inter-kampe siden skiftet fra Tottenham. Foto: MIGUEL MEDINA

»Eriksen imponerede mig mod AC Milan (søndag aften, red.) i de relativt få minutter, han havde på banen. Han gør ting, som kun en stor mester kan,« siger Moratti ifølge den italienske sportsavis.

Allerede i sin tredje kamp var den 27-årige dansker tæt på at score et mål, der kunne have været kandidat til sæsonens flotteste i Serie A. 81 minutter inde i kampen hamrede han et frispark afsted fra distancen, som ramte sammenføjningen på AC Milan-målet.

»Hans smukke afslutning på overliggeren var fantastisk. Jeg er meget nysgerrig over at se ham,« forklarer Massimo Moratti også.

Eriksen og Inter skal møde Napoli i Coppa Italia onsdag aften. Kampen fløjtes i gang klokken 20.45.