Åge Hareide har pånær Christian Eriksen, der mod Sverige var fraværende grundet fødslen af sin søn, spillet med samme opstilling i de to netop overståede kampe mod svenskerne og Mexico.

Derfor er det oplagt, at samme opstilling fra Mexico-kampen også er den, landstræneren vil spille med mod Peru på lørdag, men er der én plads, der er til debat, må det være på venstrekanten, hvor Pione Sisto eller Martin Braithwaite kæmper om spilletid.

I begge testkampe er Pione Sisto blev taget ud i pausen og erstattet med Braithwaite, der igen mod Mexico viste flere af sine kvaliteter i det udfordrende spil. B.T. har talt med dem hver især om, hvem Hareide skal vælge til VM-premieren.

»Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle gøre noget andet. Det er det hold, der har formået at vende den (og få Danmark til VM, red.), og vi har spillet med det samme hold temmelig længe, og spørger du mig, ved jeg i hvert fald godt, hvorfor det er vigtigt at spille med det samme hold. Det tror jeg, at Åge også tænker,« siger Pione Sisto, der ikke føler, at han nødvendigvis skulle sætte noget stort aftryk i testkampene.

Pione Sisto er i to kampe i træk taget ud i pausen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Spørgsmålet er, om jeg ville sætte et aftryk. Jeg vil komme godt ud af kampene. Det her var en testkamp, og vi har de vigtige kampe foran os. Vi skal til VM, og jeg skal være 100 procent klar. Jeg nåede nok 80 i dag, og desværre skete de så det, at jeg fik et slag, så måske er jeg røget lidt tilbage, men jeg skal nå de 100 procent, og det er jeg helt sikker på, at jeg kommer til.

»For mig er det ikke nødvendigvis en dårlig ting, fordi jeg ikke er lykkedes. Jeg vil hellere komme ud af kampen med en følelse af, at jeg har forsøgt og haft de her bevægelser, som jeg skal have i mit spil, det havde jeg, og det er det vigtigste.«

Hans afløser Martin Braithwaite ser gode muligheder i forhold til ikke bare at afløse Sisto i pausen, men tage pladsen fra start.

»Jeg er altid optimist. Det er det, jeg er kendt for. I mit hoved er jeg klar til at starte inde, men samtidig respekterer jeg også, at det er træneren, der bestemmer, og man skal være klar til at gå i krig for træneren, fordi man spiller for sit land, og alle spillere her er vigtige, så det handler om at være klar,« siger Braithwaite og forklarer, hvad der fungerede, da han kom ind og fik sat skub i det hele, så Danmark i anden halvleg scorede begge mål i 2-0-sejren.

Martin Braithwaite spillede en god anden halvleg mod Mexico og banker på til startopstillingen mod Peru. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg føler, at der er mere fleksibilitet, og det ikke er så stift i forhold til første halvleg. Jeg føler, at folk bevæger sig rigtig godt, og det gør, at vi får mere plads til at spille. Jeg følte ikke, at det var skidt i første halvleg. Det var meget taktisk fra begge hold, hvilket det også bliver under slutrunden, tror jeg. Og så bliver det åbnet lidt mere op i anden halvleg,« siger han og giver et bud på, hvad man får med ham på banen.

»Jeg skal ind og gøre en forskel, og når holdene står meget kompakt, og det er svært at komme igennem, så er du nødt til at være kreativ og prøve nogle ting af og spille med en høj risiko, og det er min rolle.«

Så er spørgsmålet bare, om Åge Hareide allerede har besluttet sig eller vil prøve noget nyt. Han har i hvert fald et positivt problem i, at to profiler banker på til startopstillingen.