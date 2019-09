FC København har en målsætning om avancement fra EL-gruppespil. Forude venter et tæt kampprogram for klubben.

13 gruppespil på 14 sæsoner er den statistik fodboldklubben FC København ofte hiver frem, når den aktuelt skal måle sin succes i Europa.

I sidste års Europa League-gruppespil endte hovedstadsklubben sidst i gruppe C, og da lød målsætningen fra træner Ståle Solbakken på videre avancement.

Modstanderne har ændret sig, men det har målsætningen ikke.

- Målsætningen er at gå videre fra gruppespillet. Jeg ved ikke, hvor mange point der skal til. Det kommer an på, om det er en gruppe, hvor alle tager point fra hinanden. Måske tager Dynamo Kiev rigtig mange point, siger Ståle Solbakken.

Gruppen tæller foruden Dynamo Kiev også svenske Malmö FF og FC Lugano fra Schweiz. FCK skal åbne EL-ballet mod sidstnævnte torsdag klokken 18.55 i Parken.

FCK-træneren ser Dynamo Kiev med danske Mikkel Duelund på holdet som den stærkeste modstander, men det er ikke et hold, som klubben ikke kan slå, vurderer Solbakken.

FCK-anfører Carlos Zeca ønsker også at gå videre fra gruppespillet, men erkender at der skal forbedringer til.

Særligt med tanke på et tæt kamprogram frem mod landskampspausen i starten af oktober, hvor der foruden kampe i Europa, også venter opgør i ligaen mod FC Midtjylland og Brøndby.

- Det er måden, vi forstår hinanden på, og måden vi forsvarer på. Vi har en plan, og den træner vi efter, men det vi træner bliver ikke forløst i kampene.

- Så vi skal tilbage til basis. Offensivt skal vi også forbedre os. Vi skal gøre mere og skabe mere, fortæller Carlos Zeca.

FCK åbner Europa League-kampagnen med tre nederlag i bagagen, da de seneste ligakampe mod AaB og Hobro samt udekampen mod Riga FC i Europa League-kvalifikationen alle er tabt.

Klubben har særligt manglet angriberne Dame N'Doye og Jonas Wind, hvor sidstnævnte er langtidsskadet. Zeca føler ikke et større pres på sine skuldre på trods af nederlagene og profilmanglen.

- Jeg føler ikke et større pres. Presset, jeg føler, er, at få holdet til at performe, og få mig selv til at performe. De sidste to kampe følte jeg ikke, at jeg spillede særlig godt. Jeg føler ikke et pres, fordi vi mangler vigtige spillere, lyder det fra Zeca.

/ritzau/