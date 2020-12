Han er kun 22 år, men allerede nu er der frygt for, at karrieren kan være forbi.

Det var i en kamp for PAOK, som Barcelonas Moussa Wagué er udlejet til, at det hele gik galt.

På rigtig slem vis.

I en aktion, hvor Moussa Wagué forhindrede en bold i at gå i mål, ramte hans knæ så hårdt ind i stolpen, at han fik det smadret.

Det spanske medie Sport skrev fredag aften, at der er meldinger fra Grækenland, som lyder på, at knæet har taget så meget skade, at en retur til fodbold på topniveau er i fare.

Spilleren er blev fragtet til Spanien for at blive opereret, og operationen gennemgik Wagué lørdag under opsyn af blandt andet Barcelonas medicinske folk.

Det viser sig, at Wagués kollision har kostet en korsbåndsskade, og der var også andre skader i knæet. Efterfølgende har den spanske klub dog ikke nævnt noget om, at skaden skulle holde ham væk fra fodboldbanen for altid.

Barcelona melder ham i første omgang ude i ni måneder.