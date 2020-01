Det er FC Barcelona, det er Atletico Madrid, det er Valencia, og det er også Real Madrid.

Der er bare ingen spanske fans, der gider at se dem.

For blandt holdenes tilhængere er årets spanske Super Cup knap så... super. Trods stærkt nedsatte billetpriser er kun et fåtal blevet solgt. Det skriver spanske Cope

Mini-turneringen har da også været særdeles kontroversiel - hovedsageligt fordi den skal afvikles i Saudiarabien. Og alene af den grund har tv-selskabet RTVE for længst afvist at transmittere kampene i protest mod kongedømmets overtrædelser af menneskerettighederne.

Desuden af afvikles den spanske Super Cup i år også efter et nyt format, hvor det ikke længere 'bare' er en enkelt kamp mellem pokalvinder og mesterhold. I stedet er fire hold med, der mødes i semifinaler og finale, og det begynder i dag.

Hver af de deltagende hold har fået 3.000 billetter til rådighed, men de har ifølge Cope tilsammen kun fået afsat 1.010 af de 12.000 billetter til rådighed:

FC Barcelona har afsat 240 billetter

Atletico Madrid har afsat 50 billetter.

Valencia har afsat 20 billetter.

Real Madrid har afsat 700 billetter.

Men i forhold til Real Madrid er der ikke helt så prangende, som det kunne se ud. For Cope skriver, at 600 af billetterne er solgt til fans i Mellemøsten. Og af de resterende 100 billetter er 83 afhændet til spillernes familie og venner. Tilbage er så kun 17 spanske fans af klubben, der skal af sted.

Ja, det var sytten styk.

Real Madrid's French coach Zinedine Zidane (R) watches his players during a training session on the eve of the Spanish Super Cup semi final between Valencia and Real Madrid on January 7, 2020, at the King Abdullah Sport City in the Saudi Arabian port city of Jeddah. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Real Madrid's French coach Zinedine Zidane (R) watches his players during a training session on the eve of the Spanish Super Cup semi final between Valencia and Real Madrid on January 7, 2020, at the King Abdullah Sport City in the Saudi Arabian port city of Jeddah. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE

Fra arrangørernes side er der dog anderledes optimistiske toner omkring efterspørgslen på de 62.000 sæder, der er på stadionet King Abdullah Sports City, hvor kampene skal spilles.

Den ene semifinale mellem FC Barcelona og Atletico Madrid skulle være udsolgt, mens der 'kun' er 10.000 ledige pladser til den anden semifinale mellem Valencia og Real Madrid.

Finalen på søndag forventes også at blive udsolgt.

Den spanske Super Cup har været afviklet siden 1982 og spilles således i år: