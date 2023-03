Lyt til artiklen

Danmark har fået en fodboldgal kulturminister i Jakob Engel-Schmidt (M).

Men gal er han ikke over landsholdets pinlige nederlag til Kasakhstan i EM-kvalifikationen.

I hvert fald mener den glødende Lyngby-fan ikke, at landsholdets dårlige stime skal have den ultimative konsekvens for Kasper Hjulmand.

Skal Kasper Hjulmand fyres?

»Jeg synes, Kasper Hjulmand er en fremragende landstræner.«

Er det et ja eller nej?

»Det er klart et nej. Ud over at være tidligere cheftræner i Lyngby Boldklub har han gjort det fremragende på landsholdet.«

Jakob Engel-Schmidt har ellers før bedt DBU stå skoleret, men det kommer altså ikke til at ske nu, bemærker han med et glimt i øjet.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M). Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg tror ikke, at det hjælper landsholdet, at vi står og taler om, at der er en træner, der måske skal fyres – for det skal han ikke,« siger kulturministeren, da B.T. fanger ham på Christiansborgs gange.

»Han gør det fremragende, og det er i øvrigt ikke noget, en kulturminister bestemmer,« skynder ministeren fra Moderaterne sig at indskyde.

Kasper Hjulmands landshold har blot vundet et af de seneste fem opgør og blamerede sig med et 2-3-nederlag mod upåagtede Kasakhstan søndag.

Et af de mest chokerende nederlag i dansk landsholdshistorie. Men kulturministeren fokuserer i stedet på fødslen af en ny landsholdsstjerne.

»Højlunds to mål var smukke. Det ene smukkere end det andet. Så handler det om at komme igen.«

»Stor, varm og massiv opbakning til fodboldlandsholdet herfra. Og i øvrigt også til fodboldlandsholdets træner. Han gør det fremragende.«

Kasper Hjulmand går en meget tung tid i møde efter nederlaget mod det upåagtede mandskab fra Centralasien, mener Morten Bruun. Foto: Bo Amstrup

Heller ikke flere af landets mest markante fodboldstemmer – som Morten Bruun og Peter Kjær – kræver Hjulmand ofret.

I hvert fald ikke endnu, som Morten Bruun forklarer:

»Jeg noterer mig, at nogle tosser vil have ham fyret. Det er en del af fodbolddebatten. Det skal han jo ikke. Det skal først være i en situation, hvor EM-kvalifikationen er i alvorlig fare. Der vil jeg mene, man kan diskutere det.«

Kasper Hjulmand og landsholdet får først lejlighed til at rejse sig igen 16. juni mod Nordirland.