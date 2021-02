Ole Gunnar Solskjær har sat gang i spekulationerne om den norske angriber Erling Braut Haalands fremtid med en kryptisk kommentar under et pressemøde onsdag aften.

Ole Gunnar Solskjær udtalte sig før Manchester Uniteds møde med Real Sociedad i Europa League, der spilles torsdag. Men i Norge koges der nu op til, at der kan være en mulig genforening mellem de to nordmænd på vej.

Således har Solskjær tidligere trænet Haaland, da de begge var i den norske klub Molde.

»Jeg har stadig kontakt med Erling, og det er fantastisk at se den spiller, han er blevet til. Han er Dortmund-spiller lige nu, men vi får se, hvad der sker i fremtiden,« sagde Ole Gunnar Solskjær på pressekonferencen ifølge avisen Dagbladet.

(REUTERS/Massimo Pinca) Foto: MASSIMO PINCA Vis mere (REUTERS/Massimo Pinca) Foto: MASSIMO PINCA

Herefter afviste United-manageren at blive mere konkret om, hvad han egentlig mente med, 'hvad der ville ske i fremtiden'.

»Jeg kan ikke tale mere om ham. Det vil være respektløst af mig at sige mere, end at jeg kender ham, og at vi har kontakt,« sagde Ole Gunnar Solskjær om den 20-årige Dortmund-angriber, som banker mål ind for den tyske klub.

(Photo by Ina Fassbender / various sources / AFP) Foto: INA FASSBENDER Vis mere (Photo by Ina Fassbender / various sources / AFP) Foto: INA FASSBENDER

Spekulationerne om Erling Braut Haalands fremtid er taget til i denne uge, efter nordmandens agent Mino Raiola i et interview med BBC fortalte, at kun fire klubber i England ville have økonomien til at købe Haaland fri af kontrakten med Dortmund.

»Jeg vil ikke for meget, for i England går alle amok, hver gang jeg gør det. Der findes ikke en eneste sportsdirektør, som ikke ville være interesseret. Lige nu er der maksimalt ti klubber, som har råd til at købe ham (Haaland, red.), og fire af dem er klubber i England,« forklarede Mino Raiola.