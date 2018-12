Dame N'Doye udelukker ikke at forlænge sin kontrakt med FC København, selv om han savner sin familie i USA.

FC Københavns senegalesiske angrebsrambuk rev ene mand Esbjergs defensiv fra hinanden i søndagens 3-0-sejr i Parken, og han er efterhånden lige så brandvarm som i sin første periode i den danske hovedstadsklub.

Derfor har FCK-manager Ståle Solbakken også travlt med at få sat sig ned og drøfte 'Damens' kontrakt, der udløber til sommer.

»Nu tager vi en juleferie, og når vi kommer tilbage, tager vi en snak med ham. Men alt er i hans hænder, og han kan jo skrive kontrakt med hvem, han vil, den 1. januar. Vi må bare sætte os sammen og stille og roligt høre, hvad han vil,« lød det fra Solbakken.

»Den snak aftalte vi allerede, da han skrev under. For vi skulle også lige se, hvad hans krop kunne holde til. Han har jo ikke spillet frontangriber i flere år.«

Dame N'Doye, der med sin ene scoring søndag tangerede Todi Jönsson som den mest scorende udlænding i Superligaens historie, talte ikke med store bogstaver, da han kom ud af FCK-omklædningsrummet søndag aften. Og han var også kryptisk, da snakken faldt på fremtiden.

Du havde en god dag på kontoret i dag...



»Ja, jeg prøver at arbejde hårdt for holdet.«

Du har spillet mange kampe i dette efterår. Er du træt?

»Nej, jeg har det fint. Nogle kampe er ikke lette, men vi gjorde det godt i dag.«



Ståle siger, at I to skal have en snak om fremtiden efter jul...



«Ja, vi må se. Haha.«



Men hvad skal der ske med dig i fremtiden?



»Det ved jeg ikke. Jeg lever i nuet og fokuserer på det, jeg laver her og nu. I morgen er en ny dag.«



Du har din familie i USA. Det er vel ikke let?



»Nej, det er ikke let. Jeg ser dem kun en gang imellem. Jeg har en pige på tre måneder, og jeg har kun set hende to gange. Men vi er professionelle, og vi bliver nødt til at være stærke.«



Men du kan lide at spille i FCK?



«Ja, selvfølgelig.«

Kunne du se dig selv spille her i den kommende sæson?



«Ja, hvorfor ikke. Haha.«

33-årige Dame N'Doye har indtil videre scoret 12 superligamål i dette efterår.