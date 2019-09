Kuglen var klar i kammeret til danmarkshistoriens største transfer.

En transfer til hundreder af millioner af kroner til en af verdens absolut største fodboldklubber.

Men da det kom til stykket, blev kuglen siddende i kammerat. Få timer før vinduet lukker, tyder det på, Eriksen bliver i Tottenham. Men, men men... Landsholdsstjernen vil endnu ikke lukke døren helt.

Er du Tottenham-spiller i morgen?

»Det ser du senere.«

Havde du regnet med og håbet på, at stå med en anden arbejdsgiver nu?

»Det kan jeg ikke svare på,« lyder det fra Eriksen.

Den danske stjerne har svært ved at skjule, at han gerne selv havde haft mere indflydelse på, hvordan de sidste uger og måneder er gået, når det handler om hans fremtid. Men sådan er det ikke gået.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Eriksen havde ellers talt sig selv i position til et storskifte, da han tilbage i juni måned fortalte, at han var nået et punkt i sin karriere, hvor han 'måske gerne ville prøve noget nyt'.

»Jeg startede det hele ved at putte mere fokus på det. Men jeg synes ikke, det var forkert af mig at sige,« lyder det.

Sagde du det, fordi du havde regnet med, at der på det her tidspunkt ville være sket noget?

»Man ved aldrig. hvad der sker i fodbold. Jeg ville ønske, man selv kunne bestemme, ligesom i Football Manager. Men det kan man ikke. Det er ikke et computerspil. Sådan er det bare,« svarer han.

Er det fordi, vinduet er lukket, du ikke kan sige mere? Kan du sige mere, når det først er lukket?

»Måske.«

Tidligt mandag aften har hverken Real Madrid, FC Barcelona, Juventus eller en anden af klodens giganter villet eller kunnet imødekomme Tottenhams krav om en større transfersum.

Har du på noget tidspunkt i løbet af det her vindue troet, at du var på vej videre?

»Ingen kommentarer.«

Om bare 10 måneder udløber Eriksens kontrakt i Tottenham.

Det efterlader den danske stjerne med tre muligheder. Han kan forlænge, han kan blive solgt til vinter - eller han kan blive i London frem til næste sommer, smutte ganske gratis og efterlade 'Spurs' med en lang næse og et hul i lommen.

Christian Eriksen er 27 år i dag. Han vil være 28, når hans nuværende kontrakt med Tottenham udløber den 30. juni næste år.