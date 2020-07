Bo Henriksen har endnu en engang trodset logikken og holdt AC Horsens på behagelig afstand af nedrykningsstregen.

Med sit umættelige vinderinstinkt og sin uudslukkelige energi har den 45-årige træner for fjerde sæson i træk sikret 'de gule' en sæson i landets bedste række. Og det er - som han selv siger - 'et mirakel, hvert år AC Horsens bliver i Superligaen.'

Men skal han fortsat være Horsens' mirakelmager i den kommende sæson? Det har B.T. spurgt den karismatiske fynbo om.

»Lige nu har jeg kun én tanke. Og det er, at vi skal slutte sæsonen af og se, om vi ikke kan opnå noget i stedet for at undgå noget - og så må vi se, hvad der sker derefter,« siger Bo Henriksen, der også har sportschef-kasketten på i Horsens.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det er under et år siden, at Bo Henriksen afslørede, at han selv havde foreslået Horsens-ledelsen at hyre Brian Priske som cheftræner - så Henriksen kunne bruge al sin energi på at sportschef-tjansen. Det blev som bekendt aldrig til noget, og i dag er Brian Priske millimeter fra at føre FC Midtjylland til DM-guld.

Bo Henriksen glider elegant af på spørgsmålet om, hvorvidt han stadig går med tanker om at lade en anden overtage cheftræner-tøjlerne.

»Min person er ikke så vigtig lige nu - den kan vi altid tage, når sæsonen er færdig.«

»Jeg er sindssygt glad for at være fodboldtræner, men jeg er også sindssygt glad for at være sportschef. Vi må se, hvad der sker. Jeg har det sgu godt, hvor jeg er,« understreger Henriksen.

AC Horsens træner Bo Henriksen i 3F Superligakampen AC Horsens mod Esbjerg fB på Casa Arena i Horsens, mandag 30. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere AC Horsens træner Bo Henriksen i 3F Superligakampen AC Horsens mod Esbjerg fB på Casa Arena i Horsens, mandag 30. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Men har du energi nok til at varetage to så tidskrævende stillinger?

»Ja ja, jeg har sindssygt meget energi. Meget mere energi, end jeg nogensinde har haft. Og nu har jeg også flere folk omkring mig end tidligere. Folk, der kan hjælpe med træningen.«

»Lige nu har jeg en perfekt rolle.«

AC Horsens fører pt. nedrykningspulje 2. Og vinder Bo Henriksens tropper onsdag hjemme over Hobro, skal man møde i OB i to opgør om retten til at møde de kommende bronzevindere i ét opgør om en billet til europæisk fodbold.