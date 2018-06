Tyskland havde alt spillet mod Sverige, men skulle ind i overtiden, før Toni Kroos sikrede 2-1-sejr ved VM.

Sotji. Tyskland var mere end på vej mod endnu en skuffelse ved VM, da Toni Kroos langt inde i overtiden hamrede en 2-1-sejr i land over Sverige.

Tyskerne var nede med en mand, havde haft alt spillet stort set og misbrugt et væld af chancer ved stillingen 1-1.

Så blev der dømt frispark og efter lidt trilleri hamrede Real Madrid-profilen bolden i mål og fik aflyst akut krisetilstand i Tyskland og i den tyske trup.

Dermed topper Mexico stadig gruppe F med seks point, mens tyskerne og Sverige hver har tre point.

I bunden blev der med scoringen af Kroos også holdt liv i Sydkoreas teoretiske chance for at avancere fra den åbne gruppe trods nul point og to nederlag.

/ritzau/