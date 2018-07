4600 rejsepas er i dagene op til søndagens VM-finale blevet udstedt til kroater, der vil til Rusland.

København. Fodboldfeberen har i den grad ramt Kroatien.

Det mærker de også hos den afdeling i de kroatiske myndigheder, der udsteder rejsepas.

Her har man i dagene op til søndagens VM-finale udstedt pas til 4600 kroater, der vil til Rusland for at være tæt på, når landsholdet skal spille om verdensmesterskabet mod Frankrig.

Det skriver kroatiske medier ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

En af de kroater, der fået udstedt et pas, er landsholdsspilleren Ante Rebics mor.

Kroaternes interesse for VM-finalen viser sig også på flytrafikken. Hele ti charterfly har således fløjet kroatiske fodboldfans til den russiske hovedstad, Moskva, i dagene op til finalen.

Det forventes, at omkring 50.000 kroater vil samles på Jelacic-torvet i den kroatiske hovedstad, Zagreb, for at se VM-finalen på storskærm.

Ud over en masse kroater vil der også være flere prominente gæster til stede på stadion, når finalen fløjtes i gang klokken 17.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har nemlig meldt sin ankomst, ligesom Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, samt den kroatiske premierminister, Kolinda Grabar-Kitarovic, vil være at finde på tribunen.

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani fra Qatar, hvor næste VM skal afholdes, vil også være til stede.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Der vil også være repræsentanter fra kulturens verden. Rolling Stones-forsanger Mick Jagger skal nemlig se finalen på stadion. Det samme skal den jamaicanske hurtigløber Usain Bolt.

/ritzau/