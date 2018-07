Kroatiens kamp mod Danmark i ottendedelsfinalen var holdets hårdeste ved VM, siger Zlatko Dalic.

Moskva. Selv om Danmark for længst er ude af VM-slutrunden i Rusland, har det danske landshold efterladt et væsentligt indtryk.

I hvert fald hos VM-finalisten Kroatien, der slog Danmark ud i ottendedelsfinalen efter en straffesparkskonkurrence.

Kroatien har siden spillet yderligere to kampe, hvor der skulle 30 minutters ekstratid til for at finde en vinder. Men kampen mod Danmark var hårdest, siger Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic.

»Havde vi ikke vundet den, havde vores point fra gruppespillet ikke betydet noget. Det var en svær kamp,« siger Dalic på et pressemøde lørdag ifølge bold.dk.

Kroatien spiller søndag VM-finale mod Frankrig. Kampen fløjtes i gang klokken 17 på Luzhniki Stadium i den russiske hovedstad, Moskva.

