Den tyske fodboldspiller med tyrkiske rødder Mesut Özil er blevet fjernet fra tre udgaver af spillet Pro Evolution Soccer (PES) 2020 i Kina.

Det er firmaet NetEase, som udgiver spillet i Kina, der har valgt at fjerne Arsenal-spilleren.

- Den tyske spiller skrev et ekstremt opslag om Kina på sociale medier, skriver NetEase på det sociale medie Weibo.

- Budskabet sårede kinesiske fodboldfans følelser og var i strid med sportens kærlighed og fred. Vi forstår det ikke og vil ikke acceptere eller tilgive det.

Fredag kritiserede Arsenal-spilleren Mesut Özil i opslag på Instagram og Twitter Kina for at undertrykke det muslimske mindretal uighurerne i den nordlige del af landet.

Han skrev blandt andet, at uighurerne er "krigere, som modstår forfølgelse", og kritiserede Kina for at føre en alt for hård linje over for muslimerne.

Lørdag svarede Arsenal fra sin officielle profil på Weibo, at Özils citater stod for hans egen regning.

- Budskabet er helt og aldeles Özils personlige holdning. Som fodboldklub holder Arsenal af princip sig fra at involvere sig i politik, skrev Arsenal fra sin profil.

Opslagene førte til, at søndagens kamp mellem Arsenal og Manchester City blev fjernet fra sendefladen på den statsstyrede tv-station CCTV.

Det kinesiske udenrigsministerium mener, at Mesut Özil "er blevet bedraget af fake news".

Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger har til gengæld udtrykt opbakning til Özil og mindet om, at fodboldspilleren har ret til at udtrykke sin holdning.

/ritzau/Reuters