Det skabte furore, da Peter Schmeichel valgte at arbejde for den statskontrollerede tv-kanal Russia Today under VM i 2018.

I kølvandet på den nylige russiske invasion af Ukraine er kritikken blusset op igen fra alle flanker, og sociale medier flyder over med billeder af den danske målmandslegende til eftermiddagste hos Vladimir Putin, hvor lutter smil og flødeskumskager var på menuen.

Men Peter Schmeichels strategi er langtfra lige så offensiv og krigerisk som den, der føres af ham, han udvekslede håndtryk med for knap fire år siden i Kreml.

I stedet er danskeren gået i flyverskjul.

Vladmir Putin og Peter Schmeichel. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE Vis mere Vladmir Putin og Peter Schmeichel. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

Gennem flere dage har B.T. forsøgt at få en kommentar fra fodboldkoryfæet – både direkte til ham selv og gennem hans repræsentant Mads Frederiksen. Schmeichel selv har været fuldstændig tavs, mens Mads Frederiksen svarede, at han ville vende retur, hvis han hørte fra den tidligere landsholdsstjerne. Siden har B.T. intet hørt, og det har været umuligt at få en kommentar fra den tidligere landsholdsstjerne.

I forbindelse med VM i Rusland for fire år siden var Peter Schmeichel vært på sit eget program på Russia Today – 'The Peter Schmeichel Show' – hvor han talte i positive vendinger om det russiske værtsland og rejste rundt til forskellige russiske byer. Mange af udsendelserne ligger på YouTube, men tirsdag blev russiske statsmedier udelukket fra streamingtjenesten – også RT. Du kan se et klip i bunden af artiklen.

Flere eksperter har betegnet kanalen, hvor Schmeichel var en del af dækningen både før, under og efter slutrunden, for at være russisk propaganda.

Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen sagde dengang til B.T., at Russia Today var »kendt for disinformation, fabrikerede historier, men også i stigende grad og på sofistikeret vis tendentiøs journalistik, hvor ting forties og fordrejes«.

Det nægter Schmeichel at svare på Her er de fem spørgsmål, B.T. har tilsendt Peter Schmeichel, og som han ikke ville svare på. 1. Du har tidligere arbejdet for russisk tv og mødtes med blandt andet Vladimir Putin. I disse dage er kritikken af dig igen blusset op på sociale medier i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine. Fortryder du dit valg dengang?

2. I april 2018 – altså kort inden VM-slutrunden – sagde du, at ‘vestlige medier kører spin mod Rusland.’ Står du ved den udtalelse?

3. Du har jo før arbejdet med russisk tv, da du arbejdede for Russia Today i forbindelse med VM 2018. Arbejder du fortsat med Rusland?

4. Hvis ja, hvad er din rolle så?

5. Bliver du betalt for dit arbejde?

B.T. har blandt andet søgt svar på, hvorvidt den 58-årige dansker fortryder sit arbejde og sin gnubben skuldre med Vladimir Putin. Men først og fremmest er det interessant, hvorvidt Peter Schmeichel har klippet alle bånd eller fortsat arbejder med Rusland. Det har Schmeichel ikke ønsket at svare på. Du kan læse alle spørgsmålene i den vedlagte faktaboks.

Midt i shitstormen for fire år siden endte Peter Schmeichel med at forsvare sig i et brev, der blev læst op i TV 2-programmet 'Go' Morgen Danmark'. Dengang blev målmanden også kritiseret for at have udtalt »at vestlige medier kører spin mod Rusland«.

»Nu må I stoppe. Jeg har ingen holdninger til hverken det ene eller det andet. Jeg elsker fodbold og glæder mig til VM, uanset hvor VM bliver spillet. Og hvis TV 2 er så stødt over Rusland og mit arbejde, så synes jeg, at de skal tage konsekvensen og afgive deres rettigheder til at vise fodboldturneringen,« lød det fra den tidligere danske landsholdsmålmand dengang.

Det var under et interview med FIFA-bossen Gianni Infantino, at Schmeichel anklagede vestlige medier for spin mod Rusland. Om det sagde han:

»Jeg laver tv, og jeg kom til at bruge et uheldigt udtryk, noget, du sikkert selv også er kommet til fra tid til anden … Jeg bestemmer ALT indhold, historier og vinkler og rapporterer kun til mig selv. På intet tidspunkt skal mine historier og ideer godkendes af nogen.«

Ruslands kontante og ultimative beslutning om at bekrige Ukraine har ændret omstændighederne gevaldigt i forhold til for fire år siden, og det har affødt endnu en bølge af kritik, som lige nu skyller ind over Schmeichel.

I takt med at den hårdtslående Putin- og Rusland-kritik tager til, forholder den tidligere målmand sig dog tavs. Ikke engang et pip på sociale medier, hvor netop mange har krævet svar fra den tidligere fodboldspiller, som eksempelvis bliver kaldt for 'russisk marionetdukke' og 'sørgelig'.

Flere undrer sig også over, hvor han bliver af – underforstået, at man savner en udmelding fra stjernen.

Vladimir Putin snakker med Peter Schmeichel i juli 2018. Foto: ALEXEI DRUZHININ Vis mere Vladimir Putin snakker med Peter Schmeichel i juli 2018. Foto: ALEXEI DRUZHININ

I november kom Peter Schmeichel også i modvind efter en udtalelse. Denne gang omhandlede den det skandaleombruste VM i Qatar, hvor omkring 6.500 migrantarbejdere er døde under opførslen af stadioner til slutrunden.

»Vi har arrangeret fodboldturneringer over hele verden. Det skal handle om fodbold. Der findes mange, mange forskellige niveauer i den her debat, som aldrig bliver drøftet, men når det handler om fodbold, så bliver det altid taget op. Det synes jeg, at vi burde afholde os fra,« sagde den tidligere målmand, der altså kun ville forholde sig til det fodboldmæssige aspekt, til svenske TV4.

Peter Schmeichel er langtfra den eneste danske sportsstjerne, der har bånd til det, mange vil betegne som tvivlsomme lande og regimer.

Også Nadia Nadim, Caroline Wozniacki, Michael Laudrup og Viktor Axelsen har tidligere fået hård medfart for deres samarbejde med lande som Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Det kan du læse mere om her.

Det er ukendt, hvad Peter Schmeichel har tjent på sin flirt med Putin og Rusland. Men Russia Today betaler ikke småbeløb til stjernerne fra fodboldens verden. Den portugisiske stjernemanager José Mourinho blev således ifølge engelske medier betalt 3,5 millioner kroner for at agere ekspert for den russiske tv-station – om dagen vel at mærke.