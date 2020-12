Den brasilianske superstjerne Neymar har gang i en vanvittig fest midt i coronapandemien.

Over fem dage har han inviteret 500 gæster til en stor nytårsfejring tæt på Rio de Janeiro, hvilket har affødt kæmpe kritik. Brasilien har registreret næsten 200.000 coronadødsfald siden pandemiens start.

Men det holder altså ikke Neymar tilbage. Og nu kan franske L'Equipe fortælle flere detaljer om festen.

Det er allerede kendt, at mobiltelefoner er forbudt til festen, der har været i gang siden 25. december i området Mangaratiba, hvor Neymar har lejet en luksusvilla.

Ifølge det franske medie skal man angiveligt fremvise en negativ coronatest samt bære maske. I villaen er der fodboldbane, beachvolley og pool. Blandt andet står der en fodboldvolley-turnering på programmet.

Den franske avis har talt med en af festens gæster.

»Til at starte med skulle det være en intim fest med 50 mennesker, men nu er det ved at gå lidt over gevind,« lyder det fra vedkommende.

Neymar har inviteret et hav af kendte brasilianere. Lige fra tv-kendisser til fodboldspillere som Marquinhos, der er Neymars holdkammerat i franske PSG. Desuden har han booket en række brasilianske kunstere, der skal optræde. Navne som Ludmilla, Wesley Safadao, Leo Santana og bandet Harmonia do Samba kigger forbi.

Neymar har over 500 navne på sin gæsteliste, og man regner med, at festen fortsætter frem til 1. januar.

Klummeskribenten Menon fra det brasilianske medie UOL er da også den seneste til at revse Neymar, der allerede har fået på puklen.

»Det er totalt uansvarligt. Neymar er ikke engang bekymret for sygdommens spredning. Det, han går op i, er at ingen deler billeder og videoer fra den makabre fest,« lyder det.

Det er ikke første gang, at en fest midt i coronapandemien vækker opsigt i Brasilien. Komikeren Carlinhos Maia holdt en kæmpe fest, hvor op imod 50 personer efterfølgende er blevet testet positive for corona.