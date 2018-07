Spillerforeningens direktør, Mads Øland, giver ikke meget for den kritik, som landsholdsprofilen Nadia Nadim fremsatte imod ham i forbindelse med en bogudgivelse i juni.

Nadim mente, at det var en machokamp mellem Øland og Dansk Boldspil-Union (DBU), da forhandlinger mellem parterne endte i en konflikt, som kostede et dansk skrivebordsnederlag mod Sverige i VM-kvalifikationen. Den udtalelse endte herrelandsholdets Simon Kjær og Christian Eriksen med at tage afstand fra

»Nadia var aldrig en del af de forhandlinger. Hun spillede selvfølgelig på landsholdet, men meget af det hun taler om, er simpelthen ikke rigtigt, og det skyldes, at hun ikke ved, hvad der foregik,« siger Mads Øland.

Nadim mente ikke, at Øland var gavnlig for forhandlingerne.

»En kamp, hvor det handlede om, hvem der havde de største muskler. Ikke om kvindelandsholdet. Vi skulle have haft en anden forhandler,« lød Nadims kritik.

Den preller af på direktøren.

»Hun var ikke til stede på de tidspunkter, så kritikken undrede mig selvfølgelig. Det, jeg lagde mærke til, var også, at alle hendes kolleger gik ud og forklarede, at det var skudt ved siden af. Jeg prøver at passe mit arbejde for, at hun også kan få bedre vilkår, så derfor er det selvfølgelig skuffende, når der kommer intern kritik på den måde,« lyder det fra Øland.

Mads Øland svarer Nadia Nadim igen. Foto: Keld Navntoft Vis mere Mads Øland svarer Nadia Nadim igen. Foto: Keld Navntoft

Skrivebordsnederlaget gav Danmark et svært udgangspunkt med henblik på at kvalificere sig til VM, men en hjælpende hånd fra Ukraine, der slog Sverige, har forbedret chancen markant.

Nu er Danmark klar til VM i tilfælde af sejr i den sidste kvalifikationskamp mod Sverige på hjemmebane, hvis hjemmekampen mod Kroatien forinden har givet mindst et point.

»Nu vil vi alle heppe som ind i helvede, når vi skal møde Sverige efter forhåbentlig at have slået Kroatien, så vi får finalen, der kan rette op på alting,« siger Mads Øland.

Kampene mod Kroatien og Sverige spilles henholdsvis 30. august og 4. september.

Nadia Nadim fungerede under VM som ekspert hos DR i forbindelse med VM-dækningen. Det fik hun kritik for - læs mere om det her

Til gengæld blev hun ikke ekspert for TV 2 af en særlig grund - derfor blev tv-stationen efterfølgende kritiseret for at have dobbeltmoral.

/ritzau/