Det var ikke alle, der var udelukkende begejstrede, da Kasper Hjulmand blev præsenteret som ny dansk landstræner fra sommeren 2020.

'Han vil kun udvikle spillere', 'det handler mere om at se godt ud end at vinde', og 'hvorfor skifte Hareide med den gode stime ud?' Sådan lød noget af kritikken, hvis man bladrede rundt på sociale medier og hos meningsdannere. Men nu kommer to af dem, der kender Hjulmand allerbedst, ham til undsætning.

»Jeg har læst nogle kommentarer, hvor folk er lidt negative, fordi de tror, at der nu kun går udvikling i den, og fordi DBU ikke har forlænget med Åge, som har det bedste pointsnit for en landstræner nogensinde. Det kan jeg også godt forstå. Men fordi Kasper gerne vil spille flot fodbold, betyder det ikke, at han ikke vil vinde fodboldkampe,« siger U21-anfører Mathias Jensen og slår fast:

»Jeg tror, at folk misforstår, hvis de tror, at han på grund af sin fortid i FC Nordsjælland ikke har som førsteprioritet at vinde fodboldkampe. For Kasper er det allervigtigste at vinde fodboldkampe.«

Foto: FRED TANNEAU Vis mere Foto: FRED TANNEAU

Mathias Jensen og Marcus Ingvartsen har begge været under Kasper Hjulmands vinger i FC Nordsjælland. Han fik dem begge til at flyve, og det endte for Jensens vedkommende i Celta Vigo og for Marcus Ingvartsen i Genk. Indtil videre.

Også Marcus Ingvartsen ser valget af Hjulmand som det helt rigtige for det danske landshold.

»Jeg tror, det bliver godt. Åge har været der i snart fire år og har også fået gode resultater. Men de ville prøve noget andet, og så synes jeg klart, at han (Kasper Hjulmand, red.) er en god mand,« siger Ingvartsen.

De to unge FC Nordsjælland-gutter er lige nu med U21-landsholdet i Udine, hvor der venter en EM-slutrunde forude. På et ungdomslandshold, der i princippet er affyringsrampen til Kasper Hjulmands kommende hold, A-landsholdet.

Marcus Ingvartsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Marcus Ingvartsen. Foto: Liselotte Sabroe

Et job, som ingen af de to havde regnet med at se ham i nu.

»Det overraskede mig. Det havde jeg ikke set komme lige nu. Som der også blev skrevet, var også udenlandske klubber interesserede, så jeg troede, han ville lande dér. Men det bliver spændende at se,« siger Marcus Ingvartsen.

Og lige så stor en nyhed var det for U21-anføreren.

»Jeg var overrasket over, at han endte som landstræner nu. Det handlede også om, at der var så meget snak om Anderlecht. Det var meget sjovt, for da jeg snakkede med min agent for en uges tid siden, nævnte han for sjov, om jeg havde tænkt tanken, at Hjulmand skulle være landstræner. Det havde jeg godt nok ikke, men han havde sgu ret,« siger Mathias Jensen.