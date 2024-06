Efter afskeden med Thiago Motta som cheftræner har Bologna hyret Vincenzo Italiano som afløser.

Danskerne Viktor Kristiansen og Jens Odgaard skal have ny cheftræner i Bologna.

Bologna oplyser onsdag på sin hjemmeside, at Serie A-klubben har ansat Vincenzo Italiano som ny træner. Han har fået en toårig kontrakt i Bologna.

I maj meddelte Bologna, at Thiago Motta stopper som træner. Det er forventet, at Motta skal overtage jobbet som træner i Juventus, men det er endnu ikke bekræftet.

Motta førte i den forgangne sæson Bologna til en placering som nummer fem, og det giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Under Thiago Motta har Viktor Kristiansen ofte været foretrukket som venstre back, mens Jens Odgaard i en hel del kampe har fået chancen som angriber eller kantspiller.

Jens Odgaard blev lejet hos AZ Alkmaar 1. februar for resten af sæsonen, men den kortvarige aftale blev senere gjort til en længerevarende kontrakt frem til sommeren 2028.

Viktor Kristiansen blev hentet på en etårig lejeaftale i Leicester sidste sommer, og den aftale står til udløb ved udgangen af juni. Så endnu er det usikkert, hvad fremtiden bringer for den danske landsholdsspiller.

Sikkert er det, at hvis begge danskere er i Bologna i næste sæson, skal de forsøge at spille sig ind på holdet under en ny træner.

Der er i det hele taget gang i trænerrokaderne i den bedste italienske fodboldrække.

Vincenzo Italiano forlod jobbet som cheftræner i Fiorentina, og Firenze-klubben ansatte tirsdag Raffaele Palladino som ny træner.

Raffaele Palladino kom fra et job som cheftræner i Monza, der nu skal finde en ny træner.

Tidligere onsdag meddelte Napoli, at klubben har ansat Antonio Conte som ny træner.

