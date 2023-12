Randers havde svært ved at ramme målet, da OB vandt med 1-0 og tog sin første superligasejr i seks kampe.

På trods af værternes overtag i store dele af kampen var det OB, der tog en vigtig 1-0-sejr, da holdet søndag gæstede Randers i 16. runde af Superligaen.

Sejren er OB's første i Superligaen i Randers i ni år, og den betyder, at holdet nu har tre point ned til Vejle under stregen. Randers har ikke vundet i seks superligakampe og er kun to point over Vejle.

Randers var farligst i første halvleg, men skiftevis dårlige afslutninger og flotte clearinger fra OB gjorde, at det i stedet var fynboerne, der kunne gå til pause foran efter mål af Louicius Don Deedson.

Efter pausen fortsatte Randers sit pres, men havde stadig svært ved at ramme målet, og holdet var derfor selv medvirkende til, at OB kunne kæmpe den vigtige sejr hjem.

Spillet var fra kampens start præget af angrebsiver, nærkampe og bolde i dybden i begge ender, og begge mandskaber gjorde det klart, at der var vigtige point på spil.

Hjemmeholdet havde flere store chancer, men den skarpe afslutning manglede, og den selv samme skarphed viste udeholdet i den modsatte ende.

Efter 23 minutter brød OB's Louicius Don Deedson nemlig dødvandet, da han på kanten af feltet krøllede en afslutning ned i det korte hjørne til 1-0.

Randers lod sig dog ikke slå ud, men jagtede udligningen, og to gange på få minutter måtte gæsternes defensiv redde bolden på stregen for at bevare føringen.

Anden halvleg fortsatte i samme stil, men præcis som i første halvleg var værternes skudforsøg ikke gode nok.

Selv om det ikke lykkedes OB at komme lige så meget frem på banen som Randers, så bød fynboerne sig også til. Med et kvarter tilbage var OB tæt på at bringe sig yderligere i front, men to gange på to minutter reddede stolpen for værterne.

Mod slutningen af kampen begyndte gæsterne at overtage initiativet, og Randers-spillerne så en anelse trætte ud.

Kort før tid blev hjemmeholdets stopper Wessel Dammers tildelt et rødt kort efter et VAR-tjek.

/ritzau/