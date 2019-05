Vincenzo Montella har fået to spilledages karantæne efter at være blevet vist ud søndag mod Parma.

Det bliver uden cheftræner Vincenzo Montella på sidelinjen, når Fiorentina søndag møder Genoa i sidste spillerunde i den bedste italienske fodboldrække, Serie A.

Montella er tirsdag blevet tildelt to spilledages karantæne, efter at han blev vist ud i søndagens kamp mod Parma for at kritisere dommeren og efterfølgende slå til et reklamebanner, således at en person kom til skade.

Det skriver Reuters.

Christian Nørgaard og co. er derfor uden Montella i kampen, hvor Fiorentina skal forsøge at undgå nedrykning.

Efter fem nederlag i træk og 13 kampe uden sejre er klubben nemlig dumpet ned på tabellens 15.-plads.

Herfra har Fiorentina tre point ned til netop Genoa, der er det første hold under nedrykningsstregen. Begge hold har derfor en hel del på spil i søndagens kamp.

Fiorentina har sin skæbne i egne hænder, men kan i værste tilfælde rykke ned, hvis det bliver til et nederlag til Genoa, samtidig med at Udinese på 16.-pladsen får point, og Empoli på 17.-pladsen vinder.

Vincenzo Montella er i gang med sin anden omgang som cheftræner i Fiorentina, efter at han blev ansat 10. april. Tidligere stod han i spidsen for klubben fra 2012 til 2015.

/ritzau/