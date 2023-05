Tyske Bild melder om, at storklubben Bayern Münchens hovedkvarter er blevet ransaget af politiet.

Det var det føderale kriminalpoliti, som lagde et smut forbi den tyske storklubs lokaler på grund af en hvidvask-procedure mod den russiske oligark Alisher Usmanov.

Bild erfarer, at efterforskere fra det føderale kriminalpoliti i samarbejde med det bayerske statskriminalpoliti gennemsøgte Allianz Arena og klubbens hovedkvarter på Säbener Strasse i München i tirsdags.

Den russiske milliardær er tilhænger og god ven af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Usmanov kom på EUs sanktionsliste, da krigen i Ukraine brød ud.

Alisher Usmanov er mistænkt for at have hvidvasket et flercifret millionbeløb gennem skatteunddragelse fra 2017 til 2022.

Oligarkens tilknytning til klubben er ifølge Bild, at den tidligere klubpræsident i Bayern München Uli Hoeness og Alisher Usmanov kender hinanden godt, og at milliardæren flere gange tidligere haft VIP-billetter til Bayerns topkampe i Champions League.

Det er dog uklart, hvorvidt der blev sikret beviser under ransagelsen – og så fald hvilke som blev beslaglagt.

Allerede i efteråret 2022 blev Usmanovs tre Tegernsee-villaer ransaget af skatteefterforskere – et område blot 50 kilometer fra München.

Alisher Usmanov har været på flugt siden marts 2022.

Generelt har Bayern München været ramt af kriser og en meget turbulent sæson, der har budt på et CHL-exit til Manchester City, en trænerfyring og svingende resultater i den hjemlige liga.