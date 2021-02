Liverpools træner, Jürgen Klopp, gennemgår i øjeblikket en ekstremt hård periode i sit liv. Både som træner og i privatlivet.

For efter lørdagens 1-3-nederlag til Leicester er Liverpool nu oppe på fem nederlag i de seneste syv kampe, og det har sat den populære træner under voldsomt pres.

Så voldsomt, at der efter weekendens kamp blev sat spørgsmålstegn ved, om den 53-årige tysker stadig er den rette mand i spidsen for Premier League-giganten.

Det skriver flere engelske medier – heriblandt Sky Sports og Metro.

53-årige Jürgen Klopps Liverpool-mandskab er kriseramt for tiden. Foto: NICK POTTS Vis mere 53-årige Jürgen Klopps Liverpool-mandskab er kriseramt for tiden. Foto: NICK POTTS

Men selvom presset på stjernetræneren stiger, er han bestemt ikke på vej ud ad døren.

»Jeg har godt hørt om rygterne, der florerer, og at man kan spille på min situation. Men er jeg blevet fyret? Eller er jeg gået selv? Hvordan lød rygterne helt præcist?« spurgte en irriteret Klopp de mange fremmødte journalister på et pressemøde mandag, inden han tilføjede:

»Men ingen af delene er sket, kan jeg fortælle jer.«

Pressemødet – der blev holdt forud for tirsdagens Champions League-kamp mod RB Salzurg – handlede stort set ikke om kampen. Det var i stedet Klopps kriseramte trænersituation og privatliv, der var dagens fokus.

I sidste uge kom det nemlig frem, at Jürgen Klopp havde mistet sin mor, Elisabeth Klopp. Men på grund af coronarestriktionerne havde han ikke mulighed for at deltage i begravelsen, der fandt sted tirsdag.

Og derfor har flere fans og medier spekuleret i, om tyskeren trænger til en pause fra fodbold. Det afviser hovedpersonen dog selv:

»Jeg har ikke brug for en pause. Det sidste, jeg har lyst til at snakke om på et pressemøde, er private ting. Men som alle ved, har min familie og jeg været igennem en svær tid.«

Han slår dog fast, at morens dødsfald på ingen måde har påvirket trænergeringen de seneste uger.

Foto: MICHAEL REGAN Vis mere Foto: MICHAEL REGAN

»Jeg går ikke og bærer rundt på sådan noget, når jeg er på arbejde i klubben. Selvfølgelig er vores familie påvirket af det, men der er ingen, som behøver at bekymre sig om mig,« fortæller Jürgen Klopp og fortsætter:

»Jeg ser måske lidt anderledes ud, fordi mit skæg bliver mere og mere gråt. Og ja, jeg sover ikke ret meget om natten. Mine øjne er trætte, men jeg er altså fuld af energi.«

Liverpool ligger i øjeblikket nummer fire i Premier League – hele 13 point efter Manchester City på førstepladsen.