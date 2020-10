Spillere og stab kan have udsigt til en lønnedgang i FC Barcelona.

Klubben meddelte onsdag, at den har igangsat en sparerunde, fordi indtægterne under coronakrisen har medført et stort underskud.

Tidligere i oktober offentliggjorde klubben fra Catalonien et rekordstort tab på 97 millioner euro for den foregående sæson. Det svarer til cirka 722 millioner kroner.

Sammenlignet med sæsonen før var der tale om en nedgang i omsætningen på 14 procent.

Men tabet i indeværende sæson bliver endnu større, advarer den spanske fodboldklub.

»Pandemiens betydning i denne sæson er endnu større end i den foregående, hvor den gik ud over sidste kvartal. Hele den nuværende sæson bliver påvirket, så den negative effekt vil ramme eksponentielt.«

»Klubben forventer en nedgang i omsætningen på mere end 30 procent og er derfor nødt til at finde løsninger, som reducerer udgifterne,« skriver FC Barcelona i en udtalelse.

Underskuddet i Barcelona og mange andre klubber i Spanien skyldes den tre måneder lange coronapause, der satte ligaen i stå.

Da ligaen vendte tilbage i sommer, var det uden tilskuere på lægterne, og det samme kan være tilfældet, frem til en vaccine er klar.

I foråret gik spillerne med til en lønnedgang på 70 procent, mens det stod værst til, men de nye nedskæringer bliver angiveligt ikke mødt med samme forståelse.

Derfor har førsteholdet slet ikke valgt en spillerrepræsentant til at forhandle med klubben, selv om klubben gerne vil lande en aftale med alle de ansatte.

Profilerne Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen og Clément Lenglet er imidlertid gået med til en midlertidig lønnedgang, som er skrevet ind i de kontaktforlængelser, der blev offentliggjort tirsdag.

Det er ellers ikke mange dage siden, at den spanske sportsavis Marca kunne berette, at Lionel Messi, Martin Braithwaite og resten af Barcelona-truppen havde afvist klubbens ønske.

Den yderst upopulære klubpræsident, Josep Maria Bartomeu, havde ellers håbet på, at spillerne og klubbens ansatte ville gå 30 procent ned i løn grundet den svigtende økonomi efter coronakrisen. Men fredag fik præsidenten et klart nej fra spillerne ifølge avisen.

Men nu tyder meget på, at der ikke er nogen vej udenom for FC Barcelonas mange stjerner.