Efter en fremragende start som manager for Manchester United er det ikke længere en dans på roser for Ole Gunnar Solskjær.

Søndag eftermiddag tangerede nordmandens mandskab en negativ rekord, da Evertons Richarlison bragt sit hold foran med 1-0 efter 13 minutter på Goodison Park.

Det var 11. kamp i træk, at den engelske storklub indkasserede et mål.

Det er ikke sket siden 1998.

Dermed er Manchester United på vej mod sit sjette nederlag i holdets seneste otte kampe

Det er i dén grad skidt nyt for Solskjær og co., der i øjeblikket kæmper hårdt med Tottenham, Chelsea og Arsenal om den vigtige fjerdeplads i Premier League.

Fjerdepladsen giver adgang til næste sæsons Champions League.



