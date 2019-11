Krisen kradser i aktieselskabet, der står bag superligaklubben AaB.

Mandag formiddags meddelelse om, at man med henblik på en mulig kapitaludvidelse inden 2024 indkalder sine aktionærer til en ekstraordinær generalforsamling 10. december, medførte mandag et kursfald fra 88 til 79 klokken 14, hvor niveauet var lavest.

Nyheden offentliggøres knap tre måneder efter, at man nedjusterede forventningerne til resultatet i indeværende regnskabsår: fra et underskud i niveauet 15-20 mio. kroner til et underskud på 28-32 mio. kroner.

»Årsagen, til at vi har handlet på denne måde, er, at vi ønsker at have beredskabet til på et passende tidspunkt at kunne udvide kapitalen. Kort sagt: Bemyndigelsen skal betragtes som rettidig omhu,« siger Torben Fristrup, der er bestyrelsesformand i AaB A/S.

Torben Fristrup, billedet, er bestyrelsesformand i aktieselskabet bag superligaklubben AaB. Foto: Torkil Adsersen

AaB's økonomi Selskabet bag superligaklubben AaB havde i regnskabsåret 2018 et underskud før skat på 22,8. mio. kroner.

Man forventer i indeværende regnskabsår et underskud på mellem 28 og 32 mio. kroner.

Egenkapitalen pr. 31. december 2018 udgjorde 89,6 mio. kroner.

I 1998 gennemførte AaB A/S en aktieemission, der medførte en kapitaludvidelse på 107 mio. kroner.

Siden har man gennemført fire kapitaludvidelser: 2003 (33 mio. kroner), 2006 (65 mio. kroner), 2010 (39 mio. kroner) og 2014 (76 mio. kroner)

Mandag 18. november meddelte AaB A/S, at man 10. december 2019 afvikler ekstraordinær generalforsamling, hvor man vil anmode aktionærerne om bemyndigelse til kapitaludvidelse indenfor en fem-årig periode.

Han garanterer, at AaB ikke allerede i indeværende år vil igangsætte en kapitaludvidelse.

»Det bliver det under ingen omstændigheder. Tiden må vise, om det bliver i 2020,« siger Torben Fristrup, der slår fast med syvtommersøm, at AaB ikke har likviditetsproblemer.

»Det er bestyrelsens ansvar, at vi hele tiden kigger ud i fremtiden. Flere af vores konkurrenter opruster, og vores ambition er fremdeles at være en fast del af top-6 i Superligaen. Derfor har vi brug for et større råderum,« siger Torben Fristrup.

Sidste gang, AaB A/S bad sine aktionærer om lov til at iværksætte en kapitaludvidelse, var i 2014. Den tilførte selskabet 76 mio. kroner.

Aktiekursudvikling Aktieskursen i Parken Sport & Entertainment, der er selskabet bag superligaklubben FCK, er fra november 2014 til 18. november 2019 steget fra 60 til 101,5 Aktiekursen i AaB A/S, der er selskabet bag Superligaklubben AaB, er fra november 2014 til 18. november 2019 faldet fra 283 til 84,5. Aktiekursen i Brøndby IF er fra november 2014 til 18. november 2019 faldet fra 1,80 til 0,63 Note: kurserne er tjekket klokken 16.20 mandag 18. november

I den mellemliggende periode er kursen på AaB-aktien faldet fra 283 til 84,5.

Hvor mange penge man i AaB A/S drømmer om at indkassere ved en eventuel kommende kapitaludvidelse, ønsker Torben Fristrup ikke at oplyse.

Men eftersom man foreslår, at styk-størrelsens værdi ændres fra de nuværende 200 kroner til blot 10 kroner, og der samtidig anmodes om en forhøjelse af selskabets aktiekapital til nominelt 20 mio. kroner, kan beløbet med den nuværende kurs på 80 kroner blive op mod 160 mio. kroner.

»Det er ikke småpenge, AaB på sigt har planer om at få tilført,« siger sportsøkonomen Troels Troelsen, der tidligere har været ansat som professor ved CBS og nu ernærer sig som professionelt bestyrelsesmedlem i 12 selskaber.

Sportsøkonomen Troels Troelsen har været professor ved CBS. Foto: Kasper Palsnov

Ifølge Troels Troelsen vil AaB fremadrettet stadig vil have gode muligheder for at være en væsentlig aktør i dansk fodbold.

»Alle klubber gennemfører indimellem kapitaludvidelser. Totalt set vil fodbold altid være en underskudsforretning. En af årsagerne er, at man ikke vil lære af den amerikanske model. Her er man fantastisk til at inddrage supporterne i klubaktiviteter før, under og efter kampene. Desuden er det danske lønniveau for højt. Men den ene klub, der vælger at sænke lønningerne, risikerer at rykke ned. I fodboldverdenen kan man vælge mellem at blive skudt ved daggry eller hængt om aftenen,« siger han.

I øvrigt mener Troels Troelsen at 'en fodboldaktie er en hjerteaktie'.

»Det er fint nok, at man investerer lidt i sit hjerte, men man skal bare ikke bygge sin pensionsformue op på det,« lyder hans råd.