Vendsyssels sejr over AaB er endnu et eksempel på et kompleks for aalborgensernes offensiv, mener spillerne.

Aalborg. Søndagens sejr på 1-0 til oprykkerne fra Vendsyssel var en del af en større tendens for hjemmeholdet i Aalborg.

I de seneste fem hjemmekampe har AaB scoret to mål og fået ét point. Dermed har nordjyderne ikke vundet en kamp på Aalborg Portland Park siden 12. august, hvor FC Nordsjælland blev besejret med 1-0.

I AaB-lejren er søndagens anfører frustreret over igen at miste point til et kompakt hold, der gæster Aalborg.

- Det er som de seneste hjemmekampe for os. De scorer det første mål, og så får vi det svært. Det er irriterende at stå her én gang til og tabe sådan en hjemmekamp.

- Vi vidste godt, hvordan Vendsyssel ville stå, og det kan man ikke fortænke dem i. De har også set de andre kampe, siger Kasper Risgård.

Vejle, Esbjerg og OB har de seneste to måneder hentet point gennem en kompakt defensiv på Aalborg Portland Park.

- Jeg vil ikke stå her og tude. Det er bare vilkårene, når de fleste hold kommer hertil.

- Der er til tider god fodbold i det, men vi må erkende, at vi bare har svært ved at score mål, siger midtbanespilleren.

Kantspilleren Kasper Kusk er også en af de spillere, der har haft det svært mod de defensivt orienterede modstandere på AaBs hjemmebane.

- Der er bare mange hold, som har læst os. Vi er ikke så gode, som vi har været. Men vi har mange gode spillere, og på papiret er vi bedre, end de er.

- Jeg synes, at vi kommer fint igennem mange gange. Men vi får ikke fyldt boksen op, og det er lige ved og næsten, siger han.

AaB indtager en femteplads i Superligaen, selv om holdet kun har hentet syv point gennem de seneste otte kampe.

/ritzau/