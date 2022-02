Fodboldklubben Fremad Amager fra bunden af 1. division står ved den økonomiske afgrund.

De amerikanske ejere har meddelt, at man ikke har flere penge at sende ind i klubben, og en konkurs står og banker på hos klubben.

Allan Ravn, der er direktør for Fremad Amager, oplyser til bold.dk, at han fredag vil indgive egenbegæring til konkurs for klubben, hvis ikke der bliver tilført ny kapital.

Klubben oplyser det også på sin egen hjemmeside.

Kapitalmanglen betyder blandt andet, at der ikke er betalt løn til ansatte denne mandag.

'Vi i Fremad Amager er i en krisesituation. Spillere og ansatte i Fremad Amager Elite har til morgen ikke fået udbetalt løn,' forklarer han i pressemeddelelsen.

'Vores amerikanske ejer har ikke været i stand til at imødekomme sine forpligtelser, og det har bragt Fremad Amager i akut kapitalmangel.'

Allan Ravn henviser til bold.dks artikel, som han kalder for 'et stort råb om hjælp.' Heri fremgår det, at Fremad Amager har 'desperat brug for kapital, hvis klubben skal overleve.'

For få måneder siden blev Josh Wallace – en amerikansk tech-millionær – præsenteret som ny ejer i klubben.

Men ægteskabet kan vise sig at få fatale konsekvenser for traditionsklubben, og nu skal man på en desperat jagt for at finde pengestærke investorer, der kan redde klubben.

For de amerikanske ejere vil fremover ikke være i stand til at investere i klubben, påpeger Allan Ravn.

'Det vi har brug for er en øjeblikkelig kapitalindsprøjtning, indtil vi finder en ny ejer inden for en måned eller to,' fastslår Fremad Amager-direktøren over for bold.dk.

Josh Wallace og makkeren Rochard Finger, der overtog Fremad Amager i december, har begge sager med skattesvindel, dokumentfalsk og bedrageri med i bagagen.