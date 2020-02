Risiko for løsrevne skilte i Farum fører til søndagens anden aflysning i Superligaen i fodbold.

Også superligakampen mellem FC Nordsjælland og Horsens er aflyst.

Det skyldes risiko for løsrevne skilte i den kraftige vind, meddelte FCN på Twitter lidt før klokken 13 søndag.

Kampen skulle være gået i gang klokken 14.

- Dagens kamp er desværre aflyst på grund af vindforholdene i Farum.

- Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for, at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum, skriver FCN på Twitter.

Tidligere søndag blev AGF's hjemmekamp mod Randers aflyst på grund af en for sumpet bane.

Som det også var tilfældet for opgøret i Aarhus skal der nu findes en ny kampdato.

- Vi vil gerne beklage de gener denne beslutning medfører over for fans, sponsorer, modstander og liga, men vi håber på forståelse for, at der ikke kan tages nogen chancer, når det handler om vores gæsters sikkerhed.

- Vi melder ud, så snart vi ved mere om, hvornår kampen skal spilles, og en ny dato er fundet, skriver FC Nordsjælland på klubbens hjemmeside.

Også Farum-klubben meddeler, at enhver købt billet til søndagens kamp vil kunne bruges på den nye kampdato eller blive refunderet.

Søndagen byder på yderligere tre kampe, som aktuelt ser ud til at blive gennemført. Det er i hvert fald tilfældet med kampen mellem Sønderjyske og Hobro, der begyndte klokken 12.

Klokken 14 går starten på opgøret mellem Silkeborg og AaB.

OB tager klokken 18 imod Brøndby i Odense.

Først mandag aften spilles kampen mellem ligaens førerhold, FC Midtjylland, og Lyngby.

Fredag aften blev der sat gang i forårspremieren med Esbjergs overraskende 1-0-sejr på hjemmebane over FC København.

Den betød, at Esbjerg tog vitale point i bunden af ligaen. Samtidig tabte FCK i terræn i toppen, hvor FCM har et forspring på fire point til FCK og har spillet en kamp færre.

/ritzau/