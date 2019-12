Der er rift om billetterne til Danmarks tre gruppekampe ved EM i fodbold næste sommer, som alle skal spilles i Parken.

Og det har nu fået gang i den hele store sortbørshandel, der betyder, at der sælges billetter til op mod 18 gange prisen.

Det skriver Politiken.

Officielt koster billetter til Danmarks EM-kampe mellem 375 og knap 1400 kroner, men Jeremy Salomon, som Politiken omtaler som 'den danske netværkskonge' sælger billetterne for mellem 6725 og 9350 kroner.

Har du en mistanke om, at du har købt billetter til overpris, eller er du blevet tilbudt det? Så vil B.T. gerne høre fra dig på danf@bt.dk.

Hos billetfirmaet Viagogo sælges billetterne for mellem 2000 og 5500 kroner.

Dansk Boldspil-Union og Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, advarer kraftigt mod at købe de billetter.

»Hvis man køber billetter, der ikke enten er købt direkte hos Uefa eller er forsynet med en særlig kode fra for eksempel DBU, risikerer man at stå med ubrugelige billetter til sommerens vigtige kampe,« siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, til Politiken.

»For alle videresalg af billetter fra tredjeparter gælder samme advarsel: At det er urimelige overpriser, og at der er risiko for falske billetter eller billetter, som fansene ikke kan bruge,« fortsætter han.

Jakob Høyer siger, at DBU sammen med Uefa vil undersøge tingene nærmere og på det grundlag vurdere, om det er relevant at melde noget til politiet.

Forburgerombudsamen er gået ind i sagen om Viagogo, der i mange år har været kritiseret for at agere som billethaj.

Det skyldes, at det i Danmark er ulovligt at sælge billetter til overpris.

Mere kompleks kan sagen være med Jeremy Salomon.

Han hævder over for Politiken, at billetterne stammer fra en partner i Sverige, hvor det er tilladt at videresælge adgangstegn til overpris.

Danmark indleder EM 13. juni mod Finland og møder Belgien og Rusland henholdsvis 18. og 22. juni.

