Sven-Göran Eriksson skal i en velgørenhedskamp stå i spidsen for Liverpool, hvilket altid har været hans drøm.

Sven-Göran "Svennis" Eriksson har for nylig fortalt, at han altid har drømt om at være træner for Liverpool, og nu får han sin drøm opfyldt.

Den engelske klub har således udnævnt den uhelbredeligt kræftsyge svensker som træner for et hold af klublegender, der skal spille en velgørenhedskamp mod Ajax.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside tirsdag.

Sven-Göran Eriksson skal dele trænertjansen med Liverpool-ikonerne Ian Rush, John Barnes og John Aldridge.

Den 76-årige svensker er ramt af kræft i bugspytkirtlen og fortalte i januar til Sveriges Radio, at han i bedste fald har et år tilbage at leve i.

Til engelske Sky News har han siden fortalt om sin kærlighed til Liverpool.

- Min far er stadig i live og er stadig Liverpool-fan, og jeg er også Liverpool-fan. Det har jeg altid været. Så jeg har altid ønsket at være manager for Liverpool, men det vil med sikkerhed ikke ske nu, lød det fra Sven-Göran Eriksson.

Det gør det så alligevel, omend der ikke er tale om en kamp med point på spil.

Velgørenhedskampen i Liverpool er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der samles ind til den velgørende fond LFC Foundation. Kampen spilles på Anfield 23. marts.

- Alle, der er knyttet til Liverpool og LFC Foundation, ser frem til at byde Liverpool-fan Sven og hans familie varmt velkommen til Anfield og til at se ham på bænken for en enkelt dag, lyder det på Liverpools hjemmeside.

Svenskeren har i sin trænerkarriere stået i spidsen for et hav af hold, men altså aldrig Liverpool.

I stedet har han blandt andet trænet det engelske landshold, Manchester City, AS Roma og Benfica. Senest var han sportslig leder i svenske IF Karlstad, indtil han gik på pension sidste år.

/ritzau/