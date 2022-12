Lyt til artiklen

I Brasilien holder man vejret for tiden.

For den største legende i det fodboldglade land, Pelé, er på hospitalet, hvor hans familie er strømmet til, efter den 82-årige fodboldlegendes helbred er blevet forværret over den seneste tid.

Og midt i den hårde tid er der nu en særdeles rørende hyldest at glæde sig en smule over.

Pelés tidligere klub Santos FC, hvor bold-tryllekunstneren indledte karrieren i 1956 og scorede 1091 mål for frem til 1974, ændrer nu sine trøjer frem mod den nye sæson i Brasilien.

Tá rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peixão! pic.twitter.com/bKJzZXAaga — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2022

Se hyldesten herover.

Klubben annoncerer tirsdag, at man vil trykke en kongekrone på sit logo fremover, og det skal ses som en hyldest til 'O Rei' - Kongen - som Pelé bliver kaldt.

Hyldesten er blevet godkendt at klubbens medlemmer, der fremover vil se Pelés kongekrone mellem de to stjerner, som markerer klubbens brasilianske mesterskaber fra 60'erne.

Den kræftsyge fodboldlegende har været indlagt på Albert Einstein-hospitalet i Sao Paulo siden november, men han reagerer ikke længere positivt på kemobehandling.

Blandt andet har han også haft problemer med sine nyrer og sit hjerte for nylig.

Derfor har julen været hård at komme igennem for familien, der har været samlet på hospitalet for at være hos Pelé - og herfra har Pelés datter blandt andet delt et rørende billede af hende og sin far.