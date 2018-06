Peter Mikkelsen var verdens bedste dommer. Og det er noget, der nu kan blive belønnet på helt særlig vis.

Tirsdag aften var den tidligere topdommer, som i dag sidder i kørestol og kæmper mod kræft, på besøg i Aftenshowet på DR1 sammen med endnu en tidligere dommer, nemlig Kenn Hansen.

Og da snakken faldt på Peter Mikkelsens dommerkarriere, kunne Kenn Hansen overrække en meget glædelig nyhed til Peter Mikkelsen.

For med sig havde Kenn Hansen en mail fra FIFA, hvori der stod, at forbundet har valgt at indstille Peter Mikkelsen til DBU's Hall of Fame for 'et helt dommerliv'.

En mail, som Peter Mikkelsen ikke kendte til, før den blev taget frem i studiet, og derfor blev han da også meget rørt over den store cadeau.

»Jeg bliver enormt berørt, og jeg bliver glad for, at der er nogen, der anerkender det arbejde, jeg har gjort. Og efter jeg var aktiv, var jeg med til at udvikle de her unge dommere i FIFA i mange år. Ti år i dommerudvalget, og at de så husker det og vil hædre det, kan jeg kun blive enormt stolt og glad for,« sagde en tydeligt rørt Peter Mikkelsen, der to gange i 1990'erne blev kåret til verdens bedste dommer.

Den i dag 58-årige tidligere topdommer lagde fløjten på hylden, da han var 38 år gammel, og i midten af maj i år stod han så frem i Ekstra Bladet og fortalte, at han er i gang med at kæmpe en kamp mod kræft.

Peter Mikkelsen er lam i venstre side af sin krop, og så har han været igennem et længere forløb, hvor han er blevet behandlet. Det hele startede tilbage i 2009, hvor et lille hul i panden fik ham til at opsøge en hudlæge.

Det meste blev skrabet væk, men efterfølgende blev Peter Mikkelsen ringet op fra hospitalet. Han havde modermærkekræft, og op mod 60 modermærker blev fjernet fra hans krop.

I 2014 tog han på hospitalet med et hævet ben, og efter noget tid fik Peter Mikkelsen så endelig en hjerneskanning. Noget, han havde haft bedt om længe.

Resultatet var nedslående. Peter Mikkelsen fik at vide, at der var fire metastaser i hjernen, og modermærkekræften havde spredt sig fra hjernen til flere steder i rygsøjlen, leveren og højre lunge.

Peter Mikkelsen har været tre år i immunterapi og er blevet opereret to gange i hjernen. Han har afvist en tredje hjerneoperation, fordi skanninger har vist, at der her og nu ikke er noget aktivt cancer i kroppen.

Til Ekstra Bladet fortalte han, at han har taget kampen op, og han agter at kæmpe videre. Han er heller ikke bange for at dø.

»Døden ligger hele tiden lige rundt om hjørnet. Lige nu har jeg bare ikke tid til at beskæftige mig med døden. Men jeg er ikke bange for at dø. Hvis det bliver det, så tackler vi det på en god måde. Heldigvis ved jeg, hvordan jeg skal tackle døden,« fortalte Peter Mikkelsen.