Lige nu render 19-årige Andreas Skov Olsen rundt i sin nye klub Bologna, hvor han er ved at vænne sig til tilværelsen i Italien.

Det sker under ledelse af den serbiske fodboldlegende Sinisa Mihajlovic. Også selvom han slet ikke er i klubben.

I sommer blev Sinisa Mihajlovic klar over, at han var blevet ramt af kræft og var nødt til at lade sig indlægge.

Det forhindrer ham dog ikke at styre, hvad der foregår i Bologna.

Sinisa Mihajlovic på et pressemøde 13. juli, hvor han fortalte verden om sin sygdom. Foto: GIORGIO BENVENUTI

»Vi hører fra ham konstant, og han er mere engageret end nogensinde før. Vi har altid diskuteret startopstillingen alligevel, nu gør vi det bare i endnu højere grad. Den endelige beslutning ligger stadig hos ham,« siger Bolognas assistenttræner Emilio De Leo på et pressemøde ifølge Football Italia.

Alt sammen sker altså imens, at Mihajlovic ligger på det lokale hospital, hvor han bliver behandlet for leukæmi.

Den voldsomme sygdom kom som noget af et chok for Bologna-træneren. Serberen havde haft feber og var blevet hjemme fra en enkelt træning forud for Bolognas træningslejr frem mod denne sæson.

Da han tog til lægen for at blive testen, valgte lægen af tage yderligere tests, da de havde en mistanke om noget værre end bare feber. Det viste sig at være leukæmi.

»Da jeg fik nyheden, var det et stort slag. Jeg sad og græd i flere dage, hvor livet passerede for øjnene af mig. Det var ikke tårer af frygt. Jeg respekterer sygdommen, men jeg vil kæmpe mod den med fremskudt bryst og se den i øjnene,« sagde Mihajlovic om sin sygdom.

Bologna sparker sin sæson i gang søndag aften, hvor de møder Pisa i den italienske pokalturnering. Her skal det blive spændende at se, om den tidligere FC Nordsjælland-bomber Andreas Skov Olsen er med.

Danskeren skiftede officielt til Bologna 24. juli, og han har fået spilletid i klubbens seneste tre venskabskampe mod Schalke, Augsburg og Villarreal. I den sidste kamp startede han ind.

Også Lasse Schöne har taget turen til Italien denne sommer, hvor han kommer til at spille på midtbanen for Genoa sammen med Lukas Lerager.