2023 kunne næppe have fået en bedre start for fodboldspilleren Sebastien Haller.

For Dortmund-stjernen har mandag delt særdeles glædeligt nyt, efter han det seneste halve år har kæmpet med at komme forbi og tilbage efter en kræftdiagnose.

Den ivorianske stjerne er nemlig nu tilbage i sin tyske klub, hvor han stille og roligt forbereder sig på at vende tilbage på banen, hvor han endnu har sin Dortmund-debut til gode efter sit sommerskifte.

»Godt nytår til alle. Det starter meget godt for mig, for det er ensbetydende med, at jeg er tilbage! 2022 var ikke det nemmeste år for mig, men det har forberedt mig på alle de nye udfordringer, som 2023 vil give mig.«

Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 Hâte de tous vous revoir pic.twitter.com/EwG4vBSmwf — Sébastien Haller (@HallerSeb) January 2, 2023

»Jeg kan ikke vente med at se jer,« skriver den 28-årige målsluger til den tyske klubs fans.

Det var i juli sidste år, at Dortmund kunne fortælle den nedslående nyhed, at Haller var rejst hjem fra klubbens træningslejr i Schweiz.

Han havde følt sig utilpas og efter en række intensive undersøgelser fandt man altså en tumor i hans testikler.

Det gjorde Haller ukampdygtig, men den tid er snart ovre, lader det til.

Haller trænede i oktober på sin tidligere klub Ajax' træningsanlæg, men nu er han altså tilbage i Dortmund, hvis forårssæson går i gang den 22. januar.