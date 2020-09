Sidste sommer vejede han syv kilo for meget, og nu er den gal igen, forlyder det.

Eden Hazard, Real Madrids offensive profil til 100 millioner euro, er dukket op med for meget på sidebenene, og det bekymrer i den spanske storklub, skriver Sport.es.

Den belgiske profil erkendte i november, at han har svært ved at holde sig fra fristelserne i buffeten, ligesom han har en svaghed for boller, men han har også forsikret, at han hurtigt kan komme efter det.

»Når jeg har ferie, så har jeg ferie. Ellers har jeg det aldrig,« har Eden Hazard sagt til L'Equipe og tilføjet:

Hazard er dukket overvægtig op igen i Real Madrid. Foto: SUSANA VERA Vis mere Hazard er dukket overvægtig op igen i Real Madrid. Foto: SUSANA VERA

»Jeg er den slags person, som hurtigt tager på, men også taber mig hurtigt igen. Da jeg var 18 år i Lille, vejede jeg 72 eller 73 kilo. Så endte jeg på 75 kilo, fordi min muskelmasse er steget siden da. I sommer vejede jeg 80 kilo, men jeg smed det hele igen på 10 dage.«

Det forhindrer dog ikke spekulationer om, hvorvidt Hazard overhovedet engagerer sig nok i projektet i Real Madrid.

Klubben skulle ifølge det spanske medie undre sig over, hvorfor han i den netop afsluttede landsholdssamling ikke bare blev i Spanien og arbejdede sig i form under træner Gregory Duponts ledelse.

Samtidig er der ikke forståelse for, hvorfor den belgiske landstræner, Roberto Martinez, overhovedet udtog Hazard, når han slet ikke var i form til at spille på det niveau.

Hazard fik hverken spilletid mod Danmark eller Island i det netop afsluttede kampe i Nations League.